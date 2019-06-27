إعلامي جزائري: الجيش يسعى لتهدئة أوضاع الشارع وإيجاد حل توافقي

قال الإعلامي الجزائري علي ذراع إن دعوة الجيش الجزائري الشعب لتفهم قراراته والتأكيد على أت الفراغ الدستوري بمثل أزمة كبرى، هو حوار حوار بين مسموع بين الجيش والشعب من أجل ايجاد مخرج للأزمة السياسية والدستورية التي جاءت بعد استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وترك فراغا سياسيا بعد تعويضه برئيس مجلس الأمة للذهاب إلى انتخابات رئاسية.

وأوضح "ذراع" في تصريح خاص، أنه نظرا للأوضاع غير المستقرة في الجزائر ، وخروج مسيرات حاشدة كل أسبوع تطالب برحيل رموز النظام السابق تاجلت الإنتخابات إلى أجل غير مسمى مما ترك الفراغ الدستوري.

وأوضح الإعلامي الجزائري،إنه لهذه الأسباب وغيرها يسعى الجيش لتهدئة الأوضاع في الشارع وفتح حوار مع أجل إيجاد مخرج مشترك تشارك فيه كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنظام القائم والذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في جو بسوده الهدوء والثقة المتبادلة.