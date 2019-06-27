حافظ الشتيوي: عمليات تونس الارهابية تنفيذ مخطط خارجي للنيل من استقرار البلاد

قال الكاتب الصحفي التونسي حافظ الشتيوي، إن أحد الانتحاريين قام لتفجير نفسه بشارع فرنسا الممتد عن شارع الحبيب بوقيبة بتونس العاصمة، مشيرًا إلى أن العملية اسفرت عن استشهاد امني واصابة عون اخر بجروج، وفي نفس الوقت وفي منطقة القرجاني الواقعة في المنطقة الموازية أقدم انتحاري اخر على تفجير نفسه مما أسفر عن استسهاد أمني وإصابة مدنيين بجروح.

وأوضح "الشتيوي" في تصريح خاص أن هاتين العملتين الارهابيتين هما استهداف للأمن التونسي وللاستقرار الذي ما فتئت تونس تحافظ عليه.

وأوضح الكاتب الصحفي التونسي، أن هذه العمليات تأتي مباشرة بعد التصريحات المتالية حول نجاح انطلاق الموسم السياحي والاستعداد للحملة الانتخابية،مؤكدًا أنها تنفيذ لأجندات خارجية هدفها زعزعة الاستقرار والنيل من سمعة البلاد.

وأكد أن المواطنين في تونس خرجوا في تجمع سلمي ومظاهرة مناهضة للارهاب في محيط العملية الارهابية.

