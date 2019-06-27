إنفراجة في الأزمة السودانية.. ماذا دار في الساعات الأخيرة؟

في الساعات الأخيرة، شهدت السودان إنفراجة في الأزمة الواقعة بين الأطراف السودانية المتمثلة في المعارضة والمجلس العسكري الإنتقالي.

و أكدت مصادر لسكاي نيوز عربية أن المبعوث الأميركي للسودان حقق خلال اجتماعاته مع كل من المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تقدما فيما يتعلق بنسب التمثيل في المجلس السيادي.

وذكر مصدر بقوى الحرية والتغيير، أن المبعوث الأميركي دونالد بوث طلب وقف التصعيد مع المجلس العسكري والاتفاق على نقل السلطة قبل الثلاثين من يونيو الجاري، وهو الموعد الذي اعلن عنه الاتحاد الافريقي تجميد عضوية السودان في حال فشل الفرقاء السودانيين في التوصل الى اتفاق ينهي الازمة الحالية

و أفاد مراسل الغد في السودان بأن المبعوثين الأمريكي دونالد بوث والإثيوبي محمود درير، أجريا جولات مكثفة منفصلة مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وتحدثت مصادر عن توصل المبعوث الأمريكي إلى تفاهمات مع الجانبين فيما يتعلق بنسب تمثيل المجلس السيادي. يأتي ذلك بينما طالبت أطراف عدة في السودان بوقف التصعيد وضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الثلاثين من يونيو، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري لتسليم السلطة أو تجميد عضوية السودان، كما أنه الموعد الذي دعت فيه قوى الحرية والتغيير إلى مليونية في كل أنحاء السودان للمطالبة بسلطة مدنية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على السودان في حال تكرار أحداث العنف واستمرار الأزمة السياسية.

من جهة ثانية، أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن المجلس العسكري سيعمل ضامنًا لتحقيق التحول الديمقراطي واجراء انتخابات.

Advertisements

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب، إن المجلس سيتابع جهوده لتحقيق التوافق بين الأطراف السودانية للحفاظ على أمن البلد وسلامته.

وأوضح أن الأمم المتحدة لم تقرر مطلقا إرسال بعثة للتحقق على خلفية الأحداث التي صاحبت فض الاعتصام في الثالث من يونيو.

وفي سياق متصل، قال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في مؤتمر صحفي، إن التصعيد في المرحلة الحالية سيكون سابقاً لأوانه، مضيفا أن المجلس العسكري لم يقل كلمته الأخيرة بعد.

وألمح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، إلى إمكانية إعادة النظر في نسبة الـ”67%” تمثيل الحرية والتغيير في البرلمان وأشار إلى أن الأمر سيناقش في المبادرات الإفريقية والإثيوبية.

وكشف المهدي خلال حديثه في مؤتمر صحفي بدار الحزب “الأربعاء”، عن دمج المبادرتين الإفريقية والإثيوبية بغية تقديمها لكل الأطراف وأضاف: “هذا تقدم إيجابي يرجى أن يجد قبولاً عاماً”.

فيما أعلن المهدي رفض ممارسة قوى الحرية والتغيير التصعيد بإعلان مليونية 30 يونيو قبل معرفة الموقف النهائي للمجلس العسكري حول المبادرات المطروحة، ورفض أيضاً تصعيد المجلس بإعلان الحكومة من طرف واحد.