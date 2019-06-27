بعد محاولة الانقلاب.. اعتقال 56 عضوا بحزب في أمهرة

قال متحدث باسم حزب سياسي في أمهرة، اليوم الخميس، إن الشرطة ألقت القبض على 56 عضوا بالحزب عقب محاولة انقلاب في الولاية الإثيوبية.

وحدثت الاعتقالات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسبما قال كريستيان تاديلي، المتحدث باسم حركة أمهرة الوطنية التي زادت شعبيتها بين المجموعة العرقية التي تشكل حوالي ربع سكان إثيوبيا.

ومنذ تأسيس الحزب العام الماضي، أصبح منافسا لحزب يمثل أمهرة في الائتلاف الحاكم. وقد أدان الحزب العنف الذي شهدته الولاية وينفي أي صلة له بمحاولة الاستيلاء على السلطة بها.

ولم ترد الشرطة أو مكتب رئيس الوزراء على طلب بالتعليق.

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وقتل مسلحون، يوم السبت، مسؤولين كبيرين بالجيش في أديس أبابا وثلاثة مسؤولين بارزين في بحر دار عاصمة ولاية أمهرة في ما وصفته الحكومة بأنه انقلاب فاشل بالولاية.

وسقط عشرات آخرون قتلى في بحر دار في قتال أعقب ذلك حين هاجمت ميليشيا مقر شرطة المنطقة ومقر الحزب الحاكم ومكتب رئيس الولاية.

واتهمت الحكومة الجنرال أسامنيو تسيجي، وهو من العرق الأمهري، بمحاولة الاستيلاء على السلطة في الولاية. وقتلته القوات الحكومية.