الداخلية التونسية تعلن الحصيلة الأولية للتفجيرات

قالت وزارة الداخلية التونسية إن رجل أمن لقي مصرعه، إثر الانفجارات، التي هزت العاصمة تونس، اليوم الخميس 27 يونيو / تموز، بينما أصيب آخر.

وذكر بيان سابق للوزارة أن انفجارا، وقع إلى جوار السفارة الفرنسية في العاصمة، بينما رصد شهود عيان توافد تعزيزات أمنية كبيرة قرب مقر السفارة بعد التفجير، الذي استهدف سيارة شرطة.

وأفاد التلفزيون الرسمي بإصابة اثنين من أفراد الأمن في انفجار بوسط تونس العاصمة.

وقال منار السكندراني، القيادي بحركة النهضة التونسية سابقا، وقوع 4 عمليات تفجيرية، وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك": "أن شارع الحبيب بورقيبة شهد التفجير الأول، فيما شهدت منطقة "القوجاني " عملية أخرى، ووقع التفجير الثالث في منطقة فوشانة بالعاصمة".

وتابع أن منطقة قفصة شهدت عملية إرهابية أخرى بالسلاح، وأن الإصابات حتى الآن متفاوتة بين المدنيين والأمنيين.

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وتابع السكندراني، أن انتحاريا فجر نفسه، بالقرب من دورية شرطة بأكبر شوارع العاصمة، وأن هذه المعلومات أولية غير قاطعة.

واستطرد: "أرجو ألا يكون التفجير له علاقة بالعملية الانتخابية المقررة خلال الفترة القليلة المقبلة، وألا تكون ذريعة لتأجيل الانتخابات".

وأكد شهود عيان تواصلت "سبوتنيك" معهم، قيام انتحاري بتفجير نفسه في شارع الحبيب بورقيبة، كما أكدوا وقوع عمليات أخرى في قفصة ومناطق أخرى بالعاصمة تونس.