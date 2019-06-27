الدعم السريع تعتقل (3) نشطاء في بركة سايرة بسرف عمرة

اعتقلت قوة من قوات الدعم السريع بقيادة ضابط (3) من النشطاء بمنطقة بركة سايرة بولاية شمال دارفور بمنطقة سرف عمرة حيث تم نقلهم الى مدينة الفاشر ودونت بلاغ في مواجهتم

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