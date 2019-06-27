مستجدات تونس.. 4 عمليات إرهابية في العاصمة وضواحيها

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن شارع الحبيب بورقيبة شهد التفجير الأول، فيما شهدت منطقة "القوجاني " عملية أخرى، ووقع التفجير الثالث في منطقة فوشانة بالعاصمة.
وتابع أن منطقة قفصة شهدت عملية إرهابية أخرى بالسلاح، وأن الإصابات حتى الآن متفاوتة بين المدنيين والأمنيين.
وتابع السكندراني، أن انتحاريا فجر نفسه صباح اليوم الخميس 27 يونيو/ حزيران بالقرب من دورية شرطة بأكبر شوارع العاصمة، وأن هذه المعلومات أولية غير قاطعة.
واستطرد قائلا: "أرجو ألا يكون التفجير له علاقة بالعملية الانتخابية المقررة خلال الفترة القليلة المقبلة، وألا تكون ذريعة لتأجيل الانتخابات".
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