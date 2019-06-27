أبرز الشركات الروسية لتصنيع المقاتلات تكشف عن مشروعها الجديد

وتشارك ميغ في المنتدى العسكري التقني “أرميا 2019” بجناح كبير يعرض كل منتجات الشركة، وأبرز ما توصلت له التقنيات الروسية في هذا المجال.

وحول منتدى آرميا وآخر مشاريع الشركة ومدى تطورها، تحدث المدير العام للشركة إيليا تاراسينكو “، في لقاء على هامش المنتدى، ويقول عن الهدف من وراء مشاركة ميغ في المنتدى: “في منتدى أرميا 2019 نركز على التباحث مع عملائنا حول العالم على نتائج اتفاقاتنا السابقة، والتطلع نحو الأسواق التي تسمح لنا بعقد شراكات جديدة، خصوصا في البلدان التي لدينا معها اتفاقات سابقة، والمهمة الرئيسية التي وضعنها لأنفسنا الآن هي الخدمات ما بعد البيع”.

ويتابع تاراسينكو: “أكثر من 1000 طائرة ميغ 29 بيعت حول العالم، وقسم كبير منها بيع إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية، ونحن الآن نعرض منظومات الخدمة لما بعد البيع، ونعرض الآن برنامج متكامل لتحديث هذه الطائرات، ورفع المستوى التقني لهذه الطائرات حتى المستوى الأحدث 4++”.

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في منتدى أرميا العام الماضي، تم توقيع أول عقد لطائرة ميغ 35، وبعد مرور عام على ذلك يتحدث المدير العام للشركة عن مبيعات الطائرة، ويقول: “لا يمكنني تسمية البلدان التي اشترت هذه الطائرة، لأن الشركة التي تتولى بيعها هي روس أبورون أكسبورت، وهي الشركة التي تقوم بتسويق الطائرة في مختلف الأسواق العالمية، خصوصا في الأماكن التي تتواجد فيها شركة ميغ، لأن البنية التحتية للطائرة السابقة كـميغ 21 وميغ 29 تصلح للأستخدام مع طائرة ميغ 35”.

ويكمل: “الآن خطة العمل مستمرة في بيع الطائرات، وعقدنا جاري مع وزارة الدفاع الروسية، وأول طائرتين وضعتا قيد التشغيل”.

وعن المشاريع الجديدة للشركة كشف إيليا تراسينكو: “شركة ميغ تعمل على مشروع جديد هو إنتاج طائرات من دون طيار خفيفة، ويأمل أن يتم تقديم نتائج هذا المشروع في وقت قريب، حيث سيتم عرضه للصحافة وللزبائن الراغبين بشرائه”.

ويختم المدير العام: “سبب تميز شركة ميغ ببساطة لأننا نملك أهم أسباب النجاح وهي ثلاثة، أولها التقنية العالية والفعالية الكبيرة لطائراتنا، والثانية منظومة الدعم للطائرات، والثالثة تكلفة تشغيل الطائرة على المدى الطويل، وهو ما يعطي شركة ميغ أفضلية وفعالية كبيرة في تشغيل هذه الطائرات”.