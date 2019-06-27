مستشفى الذرة…. أحكام الردة وفلول النظام البائد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع تسارع أحداث الشارع السوداني والراهن السياسي، تسارعت الأحداث داخل مستشفى الذرة وتغيرت الخطوط والوجهات، فبعد أن كانت الأمور تسير في طريق التصاعد الثوري والمطالبة بالحقوق أثناء موجة العمل المطلبي داخل المؤسسات الحكومية، واكتشاف الموظفين لفساد الإدارة التي تمت إقالتها لاحقاً، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن المطالب، وقامت إدارة المستشفى الجديدة ممثلة في المدير العام الدكتور أحمد بالردة على مطالب الموظفين المحتجين، وقامت بنقل 20 موظفاً وفصل 6 من المتعاونين دون تحقيق أو مساءلة. وكان المدير العام الجديد قد أكد لـ(الجريدة) في وقت سابق وقوفه مع مطالب المحتجين وخصوصاً الممرضين، واعترف بالحق القانوني للممرضين المحتجين على تحضير جرعة العلاج الكيميائي، ولكن فوجئ الموظفون بنقلهم إلى إلى مناطق بعيدة عن الخرطوم وبعيدة عن أماكن سكنهم، الأمر الذي اضطرهم إلى التصعيد الإداري والقانوني، حيث قاموا بتقديم طعن إداري ضد شرعية قرار النقل وقدموا شكوى لدى المجلس القومي للمهن الطبية والصحية، بالتزامن مع تقديم الموظفين المفصولين شكاوى في مكتب العمل ضد إدارة المستشفى، مؤكدين رفضهم لتنفيذ أوامر النقل.

أُمْ كَتِّي والبُلُك

وانحصرت أوامر النقل على أعضاء اللجنة التي اكتشفت فساد الإدارة وقادت الحراك المطلبي المشروع داخل المستشفى، وجاءت خطابات النقل منافية لشروط النقل الجغرافي حيث عمدت إلى نقل كل موظف إلى مكان يبعد أميالاً عن مكن سكنه، وكمثال، نُقل موظف علاقات عامة يسكن بمنقطة شرق النيل إلى مستشفى “أم كتي”، وموظف آخر يسكن منطقة جبرة إلى مستشفى “جبل أولياء”، وممرض يسكن الشقيلاب إلى مستشفى “البلك”، وموظفة تسكن بمنطقة الفتيح إلى مستشفى “الجزيرة اسلانج”، وتقني معمل يسكن أم درمان إلى مستشفى “البان جديد”، وفي الوقت ذاته ذهب الموظفون إلى الشك بأن خطابات النقل تم تحريرها في يومٍ واحد، لأن تواريخ الخطابات جاءت موزعة بين يومي 18 و27 مايو الذي صادف ثاني أيام إجازة عيد الفطر.

أحكام الردة

وكان الممرضون قد أعلنوا توقفهم عن تحضير جرعة العلاج الكيميائي منذ أواخر أبريل الماضي، وطالبوا بانحصار دورهم في تقديم الجرعات للمريض، مؤكدين أن تحضير الجرعات من صميم عمل الصيدلي، واستندوا في ذلك على المواثيق والقوانين الدولية، كما استندوا على بيان الصيادلة الذي نشرته (الجريدة) والذي أكدوا فيه أن تحضير الجرعات جزءٌ من عملهم، واشترطوا تجهيز المكان الملائم لتحضير الجرعة والمسمى بـ(الغرفة النظيفة)، حيث لجأت الإدارة إلى توزيع المرضى على المستشفيات والمراكز الخاصة. وسارت الأمور بشكل جيد قبل أن ترتد إدارة المستشفى على الممرضين وتعود لمطالبتهم بتحضير الجرعة الكيميائية، واضطرّت الإدارة إلى استئجار طبيب سوري للعمل في تحضير الجرعات. ومؤخراً وفي اتجاه خطير كشف ممرض لـ(الجريدة) عن تهديد إدارة المستشفى للممرضين بالنقل والفصل وإجبارهم على تحضير جرعة العلاج الكيميائي المتوقفة منذ أبريل الماضي.

شكاوى وطعون

وفي طريقهم للتصعيد الإداري، تقدم الموظفون المنقولون بمذكرة تظلم إلى المدير العام لوزارة الصحة بالولاية، اشتكوا فيها إدارة المستشفيات بالولاية، موضحين أن نقلهم إلى أماكن بعيدة سيؤدي إلى ضعف أدائهم المهني ويقلل من الكفاءة. كما تقدموا بشكوى لمدير المجلس القومي للمهن الطبية والصحية ضد إدارة المستشفى بواسطة المحامي المكلف، وجاءت الشكوى بأن تحضير العلاج الكيميائي يتم بطريقة عشوائية غير مطابقة للمواصفات، وقالوا إنها تُعرّض المريض والكادر للأضرار، واستند العاملون في شكواهم على القوانين والمواثيق الدولية التي تقتضي شروطا في تحضير جرعة العلاج الكيميائي. وفي ذات الاتجاه قام الموظفون المتعاونون المفصولون من المستشفى بتقديم شكوى لدى مكتب العمل ضد إدارة المستشفى، بأن الإدارة فصلتهم دون سابق إنذار أو تحقيق أو مجلس محاسبة، الأمر الذي ققد لاحقاً إلى استدعاء مدير المستشفى أحمد عمر عدة مرات في مكتب العمل.

وعلى صعيد الوزارة، قام المدير العام الوزير المكلف بإلغاء قرارات نقل موظفي مستشفى الخرطوم، في وقتٍ رفض فيه إلغاء قرارات نقل الموظفين المنقولين من الذرة، وأحال مذكرتهم التي تقدموا بها ضد إدارة المستشفيات، إلى مدير إدارة المستشفيات د.محمد إبراهيم.

نواة الثورة

وكلّف موظفو مستشفى الذرة وفداً لمقابلة الوزير المكلف بغرض معرفة أسباب النقل، إلا أن المدير العام لوزارة الصحة الولائية والوزير المكلف د.بابكر محمد علي رفض مقابلة الوفد المفوض، واتهم ممثلي الوفد بأنهم سبب الاحتجاجات في المستشفيات الأخرى، وجاء رفض المدير العام لمقابلة الوفد رغم تقديمهم الطلب عبر نقابة المهن الطبية والصحية بالولاية. وكشف أحد أعضاء الوفد المفوض أن الوزير رفض مقابلتهم بحجة أنهم استخدموا مكبرات الصوت وحرضوا المستشفيات الأخرى على إداراتها.

وفي سياق الردة، رفض المجلس القومي للمهن الطبية والصحية الشكوى التي قدمها المحامي الموكل من الموظفين ضد إدارة مستشفى الذرة بخصوص نقل الـ20 موظفاً نقلاً تعسفياً، وجاء رفض المجلس مسبباً بأن موضوع الشكوى ليس من اختصاصه، وطالب المجلسُ المحامي بتقديم الشكوى لوزارة الصحة الولائية.

وصلت النائب العام

وفي رده على رفض المجلس للشكوى، أفاد المحامي المفوض مجاهد القاضي لـ(الجريدة) أمس، بأن رفض المجلس جاء بعد التقدم بالشكوى ضد إدارة المستشفى، وقال إنهم أبلغوا المجلس بتحميلهم لإدارة المستشفى المسؤولية الجنائية تجاه أي ضرر يقع على المرضى أو الكوادر الطبية العاملة، وكشف عن نيتهم لفتح بلاغ في النيابة العامة ضد إدارة المستشفى لعدم توفيرها البيئة الملائمة لتحضير جرعة العلاج الكيميائي.

طوب وحجارة

ووصف أحد أعضاء اللجنة المطلبية تعامل مدير إدارة المستشفيات بإخلاف الوعد، وكشف أنه وعدهم بحل المشكلة في أقرب وقت ممكن عند لقائهم معه، وأنه صرّح لهم بوجود كشف تنقلات مرفق مع توصية من إدارة المستشفى السابقة، ووعدهم بعدم تنفيذه، وقال إنهم فوجئوا بتعامل الإدارة الجديدة ونعته بأنه امتداد لظلم الإدارة السابقة، وأكد أن الهدف من حراكهم كان مصلحة المريض، مشيراً إلى تردي البيئة الخدمية بالمستشفى، ووجود أسرة محطمة يرقد عليها المرضى يتم إسنادها بالطوب والحجارة، ووصف بيئة المستشفى بغير الصالحة لرعاية مرضى السرطان.

نفايات طبية

وكشف مصـدر لـ(الجريدة) عن سماح إدارة المستشفى بدخول الأطعمة من الخارج لمرضى السرطان، وأشار إلى أن الأمر ممنوع، وأوضح أن لمريض الذرة طعاماً بمواصفات خاصة نسبة لمناعته الضعيفة، كما كشف قصوراً في تهيئة بيئة نظيفة بالمستشفى، وتراكم النفايات بالقرب من العنابر، وعدم التعامل السليم مع النفايات الطبية والكيميائية، ولفت إلى أن النفايات الطبية يجب التعامل معها بحذر، ووضعها في غرفة مخصصة، لأنها تضر بالبيئة.

فصل بدون إنذار

وفي فصل الموظفين المتعاونين، استدعى مكتب العمل المدير العام للمستشفى عدة مرات للنظر في قضية المتعاونين الذين تقدموا بشكوى ضد المستشفى لفصلهم تعسفياً دون تحقيق وسابق إنذار. وتحصلت (الجريدة) على معلومة تؤكد عدم استجابة مدير المستشفى للمثول أمام مكتب العمل أمس، رغم استلامه للاستدعاء والتوقيع عليه، وجدد المكتب استدعاءه له يوم 30 يونيو الجاري في التاسعة صباحاً. وقالت تقنية المعمل المفصولة د.رانيا محمد عثمان لـ(الجريدة) أمس، إن المستشفى أنهى خدمتها في مايو الماضي، وأوضحت أنها متعاونة منذ العام 2007، ونفت علمها بأسباب الفصل، وأكدت أن فصلها جاء بعد مشاركتها ضمن اللجنة المطلبية بالمستشفى وكشفهم لفساد الإدارة السابقة، وأشارت إلى أنها شاركت لوجود مشاكل خدمية في قسم العينات، منها عدم وجود حوض لغسل الأيادي وغياب منافذ التهوية والإضاءة والنظافة والتعامل السليم مع العينات، وكشفت أنها اشتكت للإدارة لأكثر من مرة مطالبة بتحسين البيئة الخدمية بالمختبر، وأن المدير العام السابق كان يرفض مقابلتهم ويطردهم من مكتبه، وأضافت: “فصلونا عشان نحن حقانيين ما بنقدر نشوف حاجة غلط ونسكت”، ولفتت إلى أنه تم إخطارهم بالفصل دون المثول لأي تحقيق أو إخطارهم بإنذار نهائي.

مفاجأة الاختيار

واتهم طبيب استشاري بالمستشفى ـ فضّل حجب اسمه ـ المديرَ العام الجديد بأنه استبدادي، واستنكر نقل الموظفين الذين قادوا الحراك المطلبي في الفترة الماضية واكتشافهم لفساد الإدارة المقالة، واتهم مدير المستشفى بأنه يتلقّى توجيهات من مدير عام الوزارة د.بابكر محمد علي، وأنه غير مؤهل، وكشف لـ(الجريدة) أن اجتماع اختصاصيي الذرة بعد إقالة لمدير السابق د.خاطر لاختيار مدير جديد، لم يرشح د.أحمد عمر ليكون مديراً عاماً للمستشفى، وقال إنهم فوجئوا بوجوده مديراً للمستشفى، وقال إن الوزير المكلف د.بابكر محمد علي أحد كوادر المؤتمر الوطني النشطة، وأنه يتعامل بعقلية تعتقد بوجود سلطة الإنقاذ في قوتها ونفوذها.

طلب رسمي

وعلى ذات الصعيد رفض مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة الولائية د.محمد إبراهيم الإدلاء بأي تصريحات لـ(الجريدة) بدون كتابة طلب رسمي عبر إدارة الإعلام بالوزارة، واتهم (الجريدة) بأنها كتبت سابقاً عن رفضه لمقابلتها تحججاً باجتماع مع موظفي الذرة، واشترط اعتذار الصحيفة مقابل الإدلاء بتصريحات، وأوضحت الصحيفة للدكتور أنها في المرة السابقة تقدمت بالطلب عبر شخص مديرة إدارة الإعلام بالوزارة. وبهذا ترفض (الجريدة) التشكيك في مصداقيتها واتهام محرّرَيها بعدم الدقة.