التاريخ: 27-يونيو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements رد القيادي بـ(تجمع المهنيين السودانيين) د. محمد ناجي الأصم على حديث الصادق المهدي المتعلق بالتصعيد الثوري، قائلاً: “التصعيد الأكبر يقوم به المجلس العسكري من خلال إغلاقه للمنصات الإعلامية المختلفة في وجه “قوى الحرية والتغيير، وقطع خدمة الإنترنت” حسب صحيفة التيار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر د. ناجي يرد لـ(المهدي): التصعيد الأكبر يقوم به المجلس العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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