(حميدتي): “قناة الجزيرة” موجهة ضد الدعم السريع و”العسكري” ووراءها قطر

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” أمس الأربعاء، إن “قناة الجزيرة” موجهة ضد “الدعم السريع”، وضد “المجلس العسكري”، وأن وراءها دولتها طبعاً، وأضاف “لكي نكون واضحين يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع”.

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وكانت وسائل إعلام وقنوات عربية حسب صحيفة التيار، تداولت أبريل الماضي، نبأ قيام السلطات العسكرية برفض استقبال وفد من وزارة الخارجية القطرية بعد وصوله الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)