شركة دواجن توزع فراخاً نافقة بأطراف العاصمة بعربة نفايات

التاريخ: 27-يونيو-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة ضبطت مباحث حماية المستهلك، شركة دواجن تقوم بتوزيع فراخ نافقة ومنتهية الصلاحية بأطراف الخرطوم. ونفذت مباحث دائرة حماية المستهلك التابعة للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، عملية نوعية وفق معلومات تفيد بأن إحدى شركات إنتاج الدواجن تقوم بتسريب منتجاتها النافقة والمنتهية الصلاحية عبر مركبات حيث يعاد توزيعها بالمناطق الطرفية بالعاصمة. Advertisements ونقلت مصادر حسب صحيفة الإنتباهة، أن مباحث المستهلك شكلت قوة للبحث والمتابعة بعضوية مختص من الثروة الحيوانية وتمت مراقبة الشركة حيث رصدت القوة عربة نفايات تتبع لمحلية جبل أولياء خرجت من مقر الشركة وهي محملة بطن من الفراخ النافق ومنتهي الصلاحية وتمت متابعة عربة النفايات إلى أن توجهت صوب حي مايو وهنالك تم نصب كمين محكم للإيقاع بالمتهمين وبالمتابعة تم ضبط الشحنة التي كان المتهمون بصدد توزيعها بأسواق مايو وتم حجز عربة النفايات وتدوين بلاغ بنيابة حماية المستهلك تحت المادة (4) من قانون الرقابة على الأطعمة وألقى القبض على الجناة وسيتم تقديمهم للمحاكمة عقب الانتهاء من التحري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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