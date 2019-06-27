(الدار) ترصد زيارات الأسر للموقوفين السياسيين من ضمنهم “البشير”

رصدت مصادر الحركة الكبيرة بالسجن الاتحادي بـ(كوبر) لزيارة ذويهم في الموقوفين داخل السجن بما فيهم الرئيس السابق البشير حيث يوجد كل اثنين من المسؤولين داخل غرفة وسمحت إدارة السجون بالزيارة بعد تقديم طلب مسبب حول العلاقة مع أي نزيل وبعد المصادقة على الطلب يتم تحويله إلى السجن الاتحادي والاتصال بطالب الزيارة بعد ترك رقم الهاتف ويقوم مدير السجن والضابط وضباط الصف بتنظيم الزيارة للمسؤولين في مكان مخصص يتيح لطالبي الزيارة لقاء المحبوسين مع أسرهم، ويقوم ابن إبراهيم شمس الدين بزيارة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير بصورة دورية، كما تستلم إدارة السجن الملبوسات والمأكولات بعد فحصها وإدخالها لهم.

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وأكد المصدر حسب صحيفة الدار، بأن الزيارة حق مكفول لأي نزيل داخل السجن الاتحادي وأن الزيارة أمر مكفولة لأي أسرة بعد استيفاء الشروط اللازمة إلى حين الفصل في توقيف أي نزيل كما تقوم إدارة السجن الاتحادي بتخصيص أيام للنزلاء تحت المادة (130) وللمحامين من أجل انسياب الزيارة التي لا تتوقف طيلة أيام الأسبوع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)