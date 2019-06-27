التاريخ: 27-يونيو-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة قال مدير المراسم بوزارة الخارجية السفير صلاح الجنيد إن الجوازات الدبلوماسية تخضع للقانون واللائحة، وليس هناك أي استثناء لهذه القواعد. Advertisements وأوضح للصحافيين أمس أن الجواز الدبلوماسي جواز وظيفي وينتهي بانتهاء الوظيفة، مشدداً حسب صحيفة الأنتباهة، على أن أية جوازات سابقة تعتبر ملغاة، وهي غير صالحة للاستخدام بانتفاء الوظيفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: لا استثناء لاستخدام الجواز الدبلوماسي بعد انتفاء الوظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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