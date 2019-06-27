(الاتصالات): عودة الإنترنت الأسبوع المقبل وحظر وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت هيئة الاتصالات والبريد، عودة الإنترنت الأسبوع المقبل، وحظر وسائط التواصل الاجتماعي.

وذكر المدير العام للهيئة مصطفى عبد الحفيظ وفقاً لمصدر أمس، أن حظر وسائط التواصل الاجتماعي سيكون مستمراً لجهة أنها تهدد الأمن.

وقال عبد الحفيظ حسب صحيفة الإنتباهة، إن الإنترنت سيعود لكل الأجهزة المحمولة، وسيتمكن المستهلكون من تطبيق المعاملات الإلكترونية عبر الهاتف مع استمرار حظر وسائط التواصل الاجتماعي.

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وكشف عن اجتماع مع الأمين العام للمجلس العسكري، خلص الاجتماع لإعادة خدمة الإنترنت، وقال إن قطع الإنترنت تم بصورة قانونية بعد أن صار مهدداً للأمن القومي.

وأقر بتضرر بعض شركات الاتصالات من قطع خدمة الإنترنت، وأوضح في الوقت نفسه دفع الجهات التي قطعت الإنترنت فاتورة مالية مقابل قطع الخدمة، ورفض الإفصاح عن القيمة المالية التي تدفع نظير قطع الإنترنت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)