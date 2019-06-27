التاريخ: 27-يونيو-2019
7 مشاهدة
أعلنت هيئة الاتصالات والبريد، عودة الإنترنت الأسبوع المقبل، وحظر وسائط التواصل الاجتماعي.
وذكر المدير العام للهيئة مصطفى عبد الحفيظ وفقاً لمصدر أمس، أن حظر وسائط التواصل الاجتماعي سيكون مستمراً لجهة أنها تهدد الأمن.
وقال عبد الحفيظ حسب صحيفة الإنتباهة، إن الإنترنت سيعود لكل الأجهزة المحمولة، وسيتمكن المستهلكون من تطبيق المعاملات الإلكترونية عبر الهاتف مع استمرار حظر وسائط التواصل الاجتماعي.
وكشف عن اجتماع مع الأمين العام للمجلس العسكري، خلص الاجتماع لإعادة خدمة الإنترنت، وقال إن قطع الإنترنت تم بصورة قانونية بعد أن صار مهدداً للأمن القومي.
وأقر بتضرر بعض شركات الاتصالات من قطع خدمة الإنترنت، وأوضح في الوقت نفسه دفع الجهات التي قطعت الإنترنت فاتورة مالية مقابل قطع الخدمة، ورفض الإفصاح عن القيمة المالية التي تدفع نظير قطع الإنترنت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (الاتصالات): عودة الإنترنت الأسبوع المقبل وحظر وسائل التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.