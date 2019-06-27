“العسكري”: أخطأنا بعدم استقبال وفد قطري ووزير خارجيتها وصل دون إبلاغنا

التاريخ: 27-يونيو-2019
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اعترف المجلس العسكري لأول مرة بمقاطعة وفد قطري وعدم استقباله وعده خطأ يعترف به، وأكد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) صحة الأنباء التي ترددت في الفترة السابقة وتشير إلى رفض المجلس استقبال وفد قطري في الخرطوم.
وقال “حميدتي” حسب صحيفة الإنتباهة، إنهم في المجلس يعترفون بأنه لأول مرة قاطعوا الوفد القطري ولم يستقبلوه، وتابع قائلاً: (نحن نعترف بأننا أخطأنا، والمفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد العداوة)، وأضاف “حميدتي” قائلاً: (ثانياً أن وزير خارجيتهم أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، ونحن رفضنا قدومه).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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