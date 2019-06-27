متى يُردد الإصلاح الصرخة بعد التقارب والود بين الدمى القطرية الإيرانية "الإخوان والحوثي"؟

لم يعد يفصل الحوثي والإخوان المسلمين "الإصلاح " بعد التقارب والود والمحبة والوئام الا أصوات "الصرخة" واكتمل فصول وأحدث وسيناريو مسلسل الإخوان والحوثي في اليمن.

ويوضح مراقبون، أنه "لم يعد أمام جماعة الإخوان المسلمين في اليمن يفصله عن " الحوثي " الا بعض الكلمات التى أصبحت بين قوسين وأقرب ذلك.

وبحسب المراقبين فبحالة الود والغزل الذي نعيشها ونشاهدها هذا الأيام بين قوى الشر وأنصار الشيطان فقد بدأ العد التنازلي للاخوان المسلمين بترديد " الصرخة " الحوثية.

ومضوا: "فقد أصبح التقارب أكثر من أي وقت ماضي, حيث أصبحت " توكل " ترسل الشفرات وكلام الغزل والحب والوئام لجماعة الحوثي.

بينما يرد محمد عبدالسلام الناطق الرسمي والمتحدث بإسم "الحوثي " غزل وغرام توكل بالقول ان انتفاضة الإصلاح والإخوان المسلمين في تعز بشائر خير تهل على الجماعة واليمن وأن ذلك من الأشياء الإيجابية بين الطرفين.

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ويزيد محمد علي الحوثي رئيس مايسمي اللجنة الثورية العليا من الشعر بيت لتوكل ويعلن التوبة للاخوان المسلمين عن كل مابينهم وعف ذلك عن ماقبل.

ووفق كتاب، فإن الإخوان والحوثي يلعبون ويضحكون ويقولون أنهم وطنيين وأنهم أصحاب مبادئ وأسس وقواعد وطنية، وماهم سوى دمية كرتونية تعيش بين الولاء والطاعة الحوثية وبين الأجندات القطرية الحمدية.

وأفرزت الأيام الماضية مسلسل أخواني حوثي من بطولة وإخراج وسيناريو أطفال توكل كرمان وصبيه إيران يحاولون تقديمه تحت عنوان مشترك لكل الطرفين بالصرخة الإخوانية الحوثية على أسوار الحالمة " تعز ".

وبات الجميع ينتظر أن يعلن الإخوان "الصرخة ".

