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عودة جزئية للإنترنت الأسبوع المقبل وإستمرار حظر وسائل التواصل الإجتماعي

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وأعلن عن اجتماع مع الأمين العام للمجلس العسكري الانتقالي بحضور اتحاد أصحاب العمل ناقش عودة الانترنت قال إنه خلص لإعادة الخدمة بصورة جزئية مؤكداً أن عملية  قطع الانترنت تمت بصورة قانونية بعد أن صار مهدداً للامن القومي، وأكد عبدالحفيظ تضرر شركات الإتصالات من قطع الانترنت وأقر في الوقت نفسه بدفع الحكومة فاتورة مالية مقابل قطع خدمة الانترنت ورفض مصطفي عبدالحفيظ الافصاح عن القيمة المالية التي تدفعها الحكومة الحالية مُقابل قطع الانترنت. 

وأوضح عبد الحفيظ أن كل الخطوط الثابتة الموصلة بالإنترنت من قبل “سوداتل” لاتزيد عن “27” ألف خط، وقال “حتى هذا العدد البسيط المجلس العسكري إذا رأى أنه يُمثل مهدد أمني يُمكن أن يتم قطعه”.  

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