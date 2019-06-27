عودة جزئية للإنترنت الأسبوع المقبل وإستمرار حظر وسائل التواصل الإجتماعي

وأوضح عبد الحفيظ أن كل الخطوط الثابتة الموصلة بالإنترنت من قبل “سوداتل” لاتزيد عن “27” ألف خط، وقال “حتى هذا العدد البسيط المجلس العسكري إذا رأى أنه يُمثل مهدد أمني يُمكن أن يتم قطعه”.
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