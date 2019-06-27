نشرة الظهيرة.. تقارب بين الأطراف السودانية.. ولقاء هام جمع هؤلاء

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



محاولات جديدة للتقريب بين المجلس العسكري والمعارضة

أفاد مراسل الغد في السودان بأن المبعوثين الأمريكي دونالد بوث والإثيوبي محمود درير، أجريا جولات مكثفة منفصلة مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وتحدثت مصادر عن توصل المبعوث الأمريكي إلى تفاهمات مع الجانبين فيما يتعلق بنسب تمثيل المجلس السيادي. يأتي ذلك بينما طالبت أطراف عدة في السودان بوقف التصعيد وضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الثلاثين من يونيو، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري لتسليم السلطة أو تجميد عضوية السودان، كما أنه الموعد الذي دعت فيه قوى الحرية والتغيير إلى مليونية في كل أنحاء السودان للمطالبة بسلطة مدنية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على السودان في حال تكرار أحداث العنف واستمرار الأزمة السياسية.

صحيفة: نائب رئيس المجلس العسكري يلتقي أمين عام حركة متمردة

ذكرت صحيفة الصيحة السودانية المقربة من قائد قوات الدعم السريع، أن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، توجه الخميس للعاصمة التشادية انجمينا للقاء الأمين العام لتحالف نداء السودان - أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، مني أركو مناوي.

وأعلن حميدتي، قائد "الدعم السريع"، أنه سيتم خلال يومين اطلاق سراح أسرى، عقب اتفاق مع مرتقب مع مناوي الذي يرأس حركة متمردة في دارفور كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير قبل أن توقع معه اتفاق سلام في أبوجا بنجيريا.

عبدالفتاح البرهان: "العسكري السوداني" حريص على التحول الديمقراطي

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني حرص المجلس على التحول الديمقراطي في البلاد.

Advertisements

فيما قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأمريكية على صلة بملف السودان: إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف، وذلك في أعقاب هجوم دامٍ على المحتجين في الخرطوم هذا الشهر، بينما أعلن وفد من الكونجرس عن تأجيل زيارة كانت مقررة إلى الخرطوم الأسبوع المقبل لاعتبارات أمنية.

وأبلغ البرهان، خلال اجتماعه، مع مبعوثي كل من بريطانيا والنرويج إلى السودان وجنوب السودان البريطاني روبرت فيرويزر والنرويجي البرلنج شونز بيرج، أن المجلس ماضٍ في تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد، وتطرق اللقاء إلى الوضع السياسي الراهن وسير المفاوضات بين المجلس والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الانتقالية، كما التقى المبعوثان في ذات السياق الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس.

وأوضح المبعوث النرويجي السفير البرلنج أن لقاءهما برئيس المجلس ونائبه كان لقاء صريحاً ومثمراً، موضحاً أن اللحظة الحالية التي يمر بها السودان تمثل لحظة مهمة يمكن أن تفتح الطريق أمامه لبداية جديدة، مضيفاً أنهم في دول الترويكا يدعمون الوساطة التي يضطلع بها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا بين الأطراف السودانية، مؤكداً ثقتهم في مقدرة الأطراف على الوصول إلى حل قريباً.

وأشار إلى دعمهم لموقف الاتحاد الإفريقي الخاص بتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، معرباً عن أمله في الاتفاق في القريب العاجل من أجل مصلحة السودان.

كيف فضح المجلس العسكري النظام القطري؟

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، الأربعاء، إن مقاطعة قطر من أول مرة، وعدم استقبالهم (القطريين) هو خطأ، وأنه من المفروض استقبالهم وقبولهم كالآخرين.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في مقابلة مع «سبوتنيك» حول سبب وقوف قطر ضد المجلس العسكري: «قطر، نحن أيضًا نعترف أنه من أول مرة قاطعناهم ولم نستقبلهم، ونحن نعترف أننا أخطأنا، المفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد عداوة، وثانيا لديهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه».

وأضاف أن قناة «الجزيرة» موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، ووراءها دولتها طبعًا: «لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع».