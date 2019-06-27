محاولات جديدة للتقريب بين المجلس العسكري والمعارضة

أفاد مراسل الغد في السودان بأن المبعوثين الأمريكي دونالد بوث والإثيوبي محمود درير، أجريا جولات مكثفة منفصلة مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وتحدثت مصادر عن توصل المبعوث الأمريكي إلى تفاهمات مع الجانبين فيما يتعلق بنسب تمثيل المجلس السيادي. يأتي ذلك بينما طالبت أطراف عدة في السودان بوقف التصعيد وضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الثلاثين من يونيو، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري لتسليم السلطة أو تجميد عضوية السودان، كما أنه الموعد الذي دعت فيه قوى الحرية والتغيير إلى مليونية في كل أنحاء السودان للمطالبة بسلطة مدنية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على السودان في حال تكرار أحداث العنف واستمرار الأزمة السياسية.