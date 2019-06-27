وتحدثت مصادر عن توصل المبعوث الأمريكي إلى تفاهمات مع الجانبين فيما يتعلق بنسب تمثيل المجلس السيادي. يأتي ذلك بينما طالبت أطراف عدة في السودان بوقف التصعيد وضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الثلاثين من يونيو، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري لتسليم السلطة أو تجميد عضوية السودان، كما أنه الموعد الذي دعت فيه قوى الحرية والتغيير إلى مليونية في كل أنحاء السودان للمطالبة بسلطة مدنية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على السودان في حال تكرار أحداث العنف واستمرار الأزمة السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولات جديدة للتقريب بين المجلس العسكري والمعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.