صحيفة: نائب رئيس المجلس العسكري يلتقي أمين عام حركة متمردة

وأعلن حميدتي، قائد "الدعم السريع"، أنه سيتم خلال يومين اطلاق سراح أسرى، عقب اتفاق مع مرتقب مع مناوي الذي يرأس حركة متمردة في دارفور كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير قبل أن توقع معه اتفاق سلام في أبوجا بنجيريا.
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