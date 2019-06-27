ماذا قال عن الأجندات الخارجية؟.. 4 رسائل هامة لـ"حميدتي"

عدة رسائل هامة وجهها نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، خلال الساعات الماضية بشأن علاقات السودان بالدول المجاورة.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء، إن مقاطعة قطر من أول مرة، وعدم استقبالهم (القطريين) هو خطأ، وأنه من المفروض استقبالهم وقبولهم كالآخرين.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في مقابلة مع "سبوتنيك" حول سبب وقوف قطر ضد المجلس العسكري: " قطر، نحن أيضا نعترف أنه من أول مرة قاطعناهم ولم نستقبلهم، ونحن نعترف أننا أخطأنا، المفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد عداوة، وثانيا لديهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه".

وأضاف أن قناة "الجزيرة" موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، ووراءها دولتها طبعا، "لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع".

وتابع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، إنه لا يوجد لدى روسيا أجندة في السودان، وهي على معرفة عميقة بما يحدث في الخرطوم، مضيفا: "لذلك انحازت إلى الطريق الصحيح".

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وأوضح حمدان دقلو: "بالنسبة لإخواننا الروس والصينيين، هم يعلمون ماذا يجري في السودان، ولديهم معرفة عميقة بالشيء، الذي تقوم به القوات المسلحة، وعندهم معلومات حقيقية".

وتابع: "الروس ليس لديهم أجندة في السودان، لذلك انحازوا إلى الطريق الصحيح".

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، مجيبا عن سؤال حول أهمية الدعم الروسي للمجلس العسكري: "أولا، نريد أن نشكر الدولة الروسية، هم أناس صادقين، وهم على معرفة بنظام الإنقاذ، وتعاونوا معنا بنظام الإنقاذ، وعندهم خبراء وصلوا السودان، اقتصاديين وزراعيين وإعلاميين".

واستطرد: "عرف الروس ماذا يدور بحكومة الإنقاذ، ووصلوا إلى نفس النتيجة، التي وصل لها الشعب السوداني، لذلك وقفوا إلى هذا الموقف".