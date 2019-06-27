كيف فضح المجلس العسكري النظام القطري؟

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، الأربعاء، إن مقاطعة قطر من أول مرة، وعدم استقبالهم (القطريين) هو خطأ، وأنه من المفروض استقبالهم وقبولهم كالآخرين.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في مقابلة مع «سبوتنيك» حول سبب وقوف قطر ضد المجلس العسكري: «قطر، نحن أيضًا نعترف أنه من أول مرة قاطعناهم ولم نستقبلهم، ونحن نعترف أننا أخطأنا، المفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد عداوة، وثانيا لديهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه».

وأضاف أن قناة «الجزيرة» موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، ووراءها دولتها طبعًا: «لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع».