العسكري السوداني: قطر والجزيرة تعملان ضدنا.. ووفدها جاء إلى الخرطوم دون إبلاغنا

كشف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، عن زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية السودان، دون إبلاغ القيادة السودانية، وهو ما يعد عدم احترم لسيادة البلاد.

وقال حمدان في مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "قطر استعملت معنا أشد عداوة، ولديهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه".

وأضاف خلال لقائه أن قناة الجزيرة القطرية موجهة ضد المجلس العسكري السوداني، وخفها قطر، قائلا: "لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع".

وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت أنباء من قبل حول رفض السودان استقبال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية.