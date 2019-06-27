عودة جزئية للإنترنت الأسبوع المقبل وإستمرار حظر وسائل التواصل

أعلن المدير العام لهيئة الاتصالات والبريد المهندس مصطفي عبدالحفيظ عن عودة جزئية لخدمات “الإنترنت” الأسبوع المقبل لكل الاجهزة المحمَولة “الموبايل”، وأكد إستمرار حظر وسائط التواصل الاجتماعي وأعتبرها مُهدداً للأمن القومي.

وأكد عبدالحفيظ في مداخلة مع “برنامج كالآتي” بقناة النيل الأزرق، عودة الانترنت بصورة جزئية لكل الأجهزة المحمولة “الموبايل” الأسبوع ، وأوضح أن عودة الخدمة تشمال تطبيقات المعاملات الإلكترونية عبر الهاتف مع استمرار حظر وسائط التواصل الاجتماعي وقال “الظاهر لنا وللمجلس العسكري أن وسائل التواصل الإجتماعي تُمثل مُهدد أمني”.

وأعلن عن اجتماع مع الأمين العام للمجلس العسكري الانتقالي بحضور اتحاد أصحاب العمل ناقش عودة الانترنت قال إنه خلص لإعادة الخدمة بصورة جزئية مؤكداً أن عملية قطع الانترنت تمت بصورة قانونية بعد أن صار مهدداً للامن القومي، وأكد عبدالحفيظ تضرر شركات الإتصالات من قطع الانترنت وأقر في الوقت نفسه بدفع الحكومة فاتورة مالية مقابل قطع خدمة الانترنت ورفض مصطفي عبدالحفيظ الافصاح عن القيمة المالية التي تدفعها الحكومة الحالية مُقابل قطع الانترنت.

وأوضح عبد الحفيظ أن كل الخطوط الثابتة الموصلة بالإنترنت من قبل “سوداتل” لاتزيد عن “27” ألف خط، وقال “حتى هذا العدد البسيط المجلس العسكري إذا رأى أنه يُمثل مهدد أمني يُمكن أن يتم قطعه”.