الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار عُمان فتح سفارة لها لدى فلسطين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار سلطنة عُمان اليوم الأربعاء، فتح سفارة لها لدى دولة فلسطين.

واعتبرت الوزارة في بيان، أن القرار المذكور يأتي "امتداداً طبيعياً لنهج السلطنة ومواقفها المشرفة والشجاعة إلى جانب شعبنا وقضاياه وحقوقه العادلة والمشروعة".

وقالت الوزارة، إن هذه الخطوة "ستساهم في تعميق وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وتعميق التنسيق المشترك بين قيادة البلدين حول كافة القضايا".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن دولة فلسطين ستقدم كافة التسهيلات لـ"إنجاز هذه الخطوة على أرض الواقع، بما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والعماني".

وأعلنت سلطنة عُمان اليوم أنها قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة لدى دولة فلسطين كأول دولة خليجية في هذا السياق.