أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، أن التحالف العربي، أعلن مساء اليوم الأربعاء إسقاط طائرة من دون طيار في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو السعودية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. طيران التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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