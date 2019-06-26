الحكومة الفنزويلية تعلن إفشال محاولة "انقلاب"

أحبطت الحكومة الفنزويلية محاولة "انقلاب" شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وتعيين جنرال مكانه، وفق ما أعلن وزير الاعلام خورخي رودريغيز، اليوم الأربعاء. وأفاد رودريغيز أن الخطة التي شارك فيها ضباط حاليون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والإثنين الماضيين، متهماً كولومبيا وتشيلي والولايات المتحدة بأنها على صلة بها.

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