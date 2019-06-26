الإرصاد: توقعات بأمطار ورياح سريعة مُثيرة للأتربة في العاصمة والولايات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر هطول أمطار بالخرطوم وعدد من الولايات

ورصدت وحدة الإنذار المُبكر في تقريرها لليوم “الأربعاء” تكوُّن سحب رعدية توقعت أن تؤدي إلى هطول أمطار مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء بالخرطوم وعدد من ولايات البلاد.

وقالت إن الولايات المُتوقع تأثرها بهطول الأمطار والرياح العاتية تشمل “الخرطوم، كسلا، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، شمال وغرب وجنوب كردفان وغرب وجنوب دارفور”.

وناشدت وحدة الإنذار المبكر مستخدمي الطرق السريعة وقاطني المناطق المكشوفة وأصحاب الأمراض الصدرية وأمراض العيون توخي الحيطة وأخذ التدابير اللازمة.