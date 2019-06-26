منح شركات مربعات جديدة لتعدين الذهب بجنوب كردفان

كشف مدير الإنتاج والموارد بولاية جنوب كردفان د. سعيد حبيب الله، عن منح مربعات امتياز جديدة لعدد من الشركات للتعدين في محليتي رشاد وتلودي، وأوضح أن الاستكشافات والدراسات الجيولوجية والمسوحات وتقارير الشركات أكدت وجود كميات من المعادن النفيسة بهذه المربعات.

وقال د. سعيد حسب (إس إم سي) اليوم (الأربعاء)، إن عدد الشركات العاملة في التعدين بالولاية بلغ (15) شركة، ونوه لعقد اجتماع مع الجهات المختصة لتفعيل القوانين المنظمة للتعدين، وأعلن عن إنشاء (4) مصانع لتنقية الذهب الخام من الشوائب. وأضاف أن الاجتماع بحث كيفية تطوير نشاط الشركات وزيادة الإنتاج ومنع التضارب بين القوانين الاتحادية والولائية، والحد من الآثار السالبة للتعدين الأهلي، ولفت إلى أن الشركات تقوم بإنتاج كميات كبيرة من الذهب والمعادن يومياً.