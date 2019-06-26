مجلس الوزراء اليمني يشيد بالعملية النوعية للقوات السعودية

أشاد مجلس الوزراء اليمني ، اليوم الأربعاء ، بالعملية النوعية الناجحة التي نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية ، وتم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

واعتبر المجلس في البيان الصادر عن اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - أن تلك العملية النوعية تتويجا لجهود جبارة وتضحيات جسيمة من أجل استعادة الدولة اليمنية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى الأولوية القصوى لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والحكومة في محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب الحوثي باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.

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وتدارس مجلس الوزراء اليمني، المستجدات والتحديات المترتبة على التصعيد الحوثي بإيعاز من طهران واستمرار إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية على الأهداف المدنية في السعودية وتصعيد القتال في الجبهات الداخلية والتنكيل بالمدنيين وارتكاب جرائم حرب.

وأكد، على ضرورة مواجهة ذلك التصعيد والتعامل معه بحزم ومسؤولية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الجانب.

كما جدد إدانته بأشد العبارات لقيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتكرار استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، مساء الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة 7 مدنيين.