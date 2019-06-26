الشعب السوداني لا يمكن أن يستسلم لحكومة تتحكم بها رجعية أعراب الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مرة أخرى يجد المجلس العسكري الإنقلابي نفسه مضطرا لممارسة التعنت السمج قبال المبادرة الأثيوبية وسيظل كذلك مع غيرها من المبادرات التي طالما يمكن عبرها إنتقال السلطة إلى وضعها الطبيعي المتمثل في حكومة مدنية ذات كفاءات محترمة ترتقي لمستوى آفاق وتطلعات الثورة المجيدة وتضحيات أبطالها الكرام شهداء وجرحى ومعتقلين…

والمجلس الانقلابي إذ يفعل ذلك إنما يفعله لأسباب بسيطة وواضحة لكل متابع لمآلات الشأن السوداني

حيث أن أطماع المجلس في التشبث بالسلطة منذ 6 أبريل لا تخطئها العين بل تكاد تلمس باليدين

وﻷن مآل السلطة إلى حكومة مدنية محترمة يعني بالدرجة الأولى وبالضرورة تفعيل سيادة القانون الأمر الذي لا يمكن أن يستق بأي شكل من الأشكال مع الوضع المشاتر لجنرالات المجلس العسكري سواء أكانوا نظاميين أم مليشيات فالجميع غارق في مستنقع الجريمة ولو لم يكن إلا مجزرة فض الاعتصام وما صاحبها من إنتهاكات جسام وما أعقبها من أكاذيب ومؤتمرات تضليلية للرأي العام لكانت كافية للف حبال المشنقة على رقاب هؤلاء الجنرالات وإبعادهم من الحياة فضلا عن المشهد السياسي

وهذه الحقيقة لا تخفى على هؤلاء الجنرالات لذا السيناريو المتوقع منهم هو أن يستمروا في رفض أي مبادرة أو وساطة يمكن أن تفضي إلى انتقال للسلطة إلى قوى الثورة، ليعودا وينفردوا في آخر المطاف بتشكيل حكومة صورية من فلول النظام السابق وأحزاب الفكة ويطلق عليها كفاءات مدنية.. ويحشدوا لها البسطاء والمغفلين والنفعيين والمستأكلين وما شابه ويظل المجلس الانقلابي ممسكا بالريموت ليحرك هذه الحكومة الكرتونية كيفما شاء هو أو كيفما شاء له المال الخليجي.

ولكن لكي يتحقق لهم ذلك عليهم أولا أن يقتلوا ما تبقى من الشعب السوداني العظيم الذي أصبح في قمة الوعي بحيل هؤلاء وأصبحت الثورة تجري منه مجرى الدم كما أنه بات يتنفس كرامة وعزة ولا يمكن أن يستسلم لحكومة تتحكم بها رجعية أعراب الخليج