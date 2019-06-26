الشارع الفلسطيني العربي يحقق نصف انتصار!.. بقلم صابر عارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لا يختلف أثنان على أن الوضع العربي، بما فيه الشعوب العربية الممزقة جغرافيا وطائفيا وفي كل الميادين يمر بمرحلة انحطاط لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث ، والشواهد على ذلك تملأ الحيطان والمكان ، ومع ذلك علينا ان نرى النور في نهاية النفق الذي بزغ هذه الأيام بسطوع عندما وحدت فلسطين مجددا جماهيره وقواه وأخرجتهم للشارع رفضا وتمردا على مؤتمر البحرين بوابة صفقة القرن الأمريكية المؤامرة الأكبر لتصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية .

يتزامن نهوض الشارع العربي مع تلاحق الأحداث والعواصف العسكرية والسياسية في المنطقة خلال هذه الايام بشكل لافت، ويتداخل ما هو روسي واسرائيلي مع ماهو امريكي كما في اجتماعات القدس لمستشاري الأمن القومي للبلدان الثلاث التي ضمت الروسي بتروشيف والصهيوني بن شابات ونظيرهما الأمريكي جون بولتون. للتداول بل للتآمر على الدور الايراني الرسمي في سوريا وكذا علي دور حزب الله هناك ، ويتداخل ما هو عسكري حربي كاسقاط الطائرة الامريكية بايد ايرانية مع ما هو سياسي اقتصادي اسرائيلي خليجي امريكي في البحرين ومضيق هرمز في الخليج ، والهدف اولا واخيرا وان بدا ايرانيا الا أنه في حقيقة الأمر فلسطين المستهدفة ، ولمواصلة العمل لتصفية قضيتها تصفية نهائية.

ولان الموأمرة ليست بخافية على احد من شدة وقاحة منفذيها وعنترياتهم الممجوجة، فقد استفزت واستنفرت الجموع الفلسطينية والعربية في الشرق والغرب العربي الذي لم يبخل يوما في الدعم الشعبي لفلسطين، وتذكرنا الساحات العربية الرافضة، وبعض البرلمانات العربية كالبرلمان الكويتي وحتى البرلمان البحراني الرافضة لصفقة القرن ومؤتمر البحرين، بتلك المظاهرات والصفعات التي وجهتها لترامب فور اعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاغتصاب والاحتلال ونقله لسفارته اليها.

نهوض الشارع العربي هذه الايام، وخاصة في بلاد الشام والمغرب العربي الذي يمثل مفخرة والذي وجد ضالته ومبتغاه في وحدة وتماسك الموقف الفلسطيني من صفقة ترامب ومؤتمره الاقتصادي في منامة ملك البحرين ، فرض الشارع نفسه بنصف قوة على الحاكم العربي الأحرص على كرشه وعرشه كما قال الصهيوني المقيت قبل ايام ، ويمكن القول بانه قد حقق نصف انتصار على نفسه وعلى حاكمه!!.

فقد دعا مجلس الأمة الكويتي حكومة البلاد إلى مقاطعة أعمال مؤتمر المنامة، التي ردت بتأكيد تمسكها بثوابتها وأنها لا تقبل إلا بما يرضي الفلسطينيين. وحاول حكام مصر والاردن وغيرهما التقليل من حجم وتاثير مشاركتهم الرسمية في المؤتمر ، فقال وزير الخارجية المصرية خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة روسيا اليوم ”من الأهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقيمه.!! .. ولكن ليس من حيث الإقرار بذلك فالقرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني“.

وقال شكري في المقابلة ”ليس هناك تنازل عن حبة وذرة رمل من أراضي سيناء التي استشهد من أجلها العديد من المواطنين المصريين الشرفاء دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها، في رد على ما يقال بان مصر ستتخلى عن جزد منها لتكون اراض لدولة فلسطينية حسب صفقة الترامب الامريكي.

أظن ان الصوت الفلسطيني العربي كان هذه المرة عاليا وواضحا فرض نفسه ولو جزئيا على الحاكم العربي، وعلى بعض،، مصارف ،، البيت الفلسطيني سواء من لم يلب الدعوة او من تراجع عن تلبته لها. وهذا انتصار في مطلق الاحوال وان استمرت بعض المصارف في تنفيس القاذورات منها .

الانتصار الفلسطيني تجسد في وحدة الموقف وفي وحدة التعبير الميداني الرافض للصفقة وللمؤتمر ، وتجسد في الالتفاف الشعبي العربي والبرلماني من حوله، الامر الذي أعاد للقضية الفلسطينية بعض ألقها وبريقها وفتح الطريق أمام القيادة الفلسطينية للتوبة واغلاق ابواب ملهاة،، السلام،، والعودة لجادة الصواب بداية بوقف واغلاق التنسيق الامني مع العدو والعمل بكل جدية ومسؤولية لاستعادة الوحدة الوطنية ومأسسة وتعزيز الشراكة الوطنية. انها الفرصة الذهبية لتلك القيادة ورئيسها، فهل ستسمع هذه المرة هذه النصيحة؟؟!!!.