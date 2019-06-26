الخامنئي..إيران لن تتراجع أمام الحظر الأمريكي القاسي

الخليج 365:

أعلن السيد علي الخامنئي الأربعاء أن الشعب الايراني “أظهر اقتداره ومجده وعزته ليس في الفترة الأخيرة فقط، إنما خلال الأربعين سنة الماضية”، مؤكداً أن إيران “لن تتراجع أمام الحظر الأمريكي القاسي والإهانات”. وخلال لقائه رئيس ومسؤولي السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية بمناسبة أسبوع السلطة القضائية في إيران، قال السيد الخامنئي “عندما تقول وسائل الاعلام الاجنبية لايمكن تركيع ايران فإنما يعود ذلك الى ۴۰ عاماً مضت من حركة الشعب الايراني وليس بسبب ما حدث خلال شهر او شهرين او ستة أشهر”، مشدداً أن “ضغوط الأعداء الظالمين مهما بلغت لن تترك تأثيراً على الشعب الايراني الطامح للعزة والاستقلال والتقدم”.

وأضاف سماحته أن الثورة الاسلامية “انقذت الشعب الايراني من الاذلال واظهرت فيه الهوية الايرانية بخصائصها الإسلامية”، مؤكداً أن “ارادة الشعب تزداد قوة ورسوخا رغم الضغوط”. وتابع اية الله الخامنئي “هناك انتخابات في نهاية هذا العام (الايراني) ، “انا متأكد ان الشعب الايراني سيشارك في هذه الانتخابات بحماس كبير رغم الشكوك التي يثيرها البعض حول الانتخابات”. وقال قائد الثورة إن “أكثر الحكومات شرّاً في العالم أي أمريكا التي تتسبب للشعوب بالحروب والنزاعات والغارات طوال التاريخ، بادرت إلى اتهام الشعب الإيراني ذائع الصيت وإهانته”، مؤكدا ان الشعب الإيراني “سيحقق بقوة وجدارة جميع الأهداف التي رسمها “.

ووصف السيد الخامنئي الاقتراح الأمريكي اجراء المفاوضات مع ايران بأنه “خداع”، مبيناً “عندما فشل العدو في الوصول إلى هدفه بفرض الضغوط يقترح اجراء المفاوضات لأنه يتصور الشعب الايراني ساذجا ويقول ان على الشعب الايراني ان يتقدم الى الامام..نعم هذا الشعب سيحرز التقدم بالتاكيد لكن دون تدخلكم وشريطة ألا تقتربوا منه”. واعتبر السيد أن “الهدف الرئيس لأمريكا من التفاوض هو نزع سلاح الشعب وإلغاء عامل قوة ايران”، قائلاً إن الأمريكيين “يخافون اليوم بشدة من عناصر قوة ايران لذلك يريدون سلب هذا السلاح والعامل من ايران عبر التفاوض”. وأشار سماحته إلى أنه “اذا تم قبول مطالب الطرف الآخر في المفاوضات فإن الشعب سيتضرر كثيراً كما أنه اذا لم يتم قبول ما يريد فإنه سيواصل افتعال الأجواء السياسية والدعائية والضغوط”. ونوّه الإمام الخامنئي إلى استغلال الامريكيين لحقوق الانسان، قائلاً،” قتلتم قرابة ۳۰۰ مسافراً في السماء وتكررون الجرائم في اليمن بدعمكم للسعوديين رغم ذلك تتحدثون عن حقوق الانسان”.