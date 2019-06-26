وحدة (الاتحاديين) …. مطبات في الطريق!….

الخليج 365:

رغم المبادرات الكثيفة والدعوات المعتبرة من قيادات لها وزن سياسي معتبر داخل القوى الاتحادية المختلفة باختلاف سجادتيها، وتناديها لضرورة وحدة الاتحاديين، إلا أن كل ذلك واجهه فشل كبير رغم اختلاف تواريخها وأزمانها. وهذا ما أدى إلى التداعي الكبير الذي يعم قيادات الاتحادي في كل لقاء يجمعهم.

وبالأمس القريب، وخلال تداعيات الانشقاق الأخير الذي ضرب صفوف الاتحادي الديمقراطي، عقدت هيئة الحزب مؤتمراً كبيراً شكلت فيه كل قيادات الحزب حضوراً من الولايات المختلفة بمشاركة رئيس الحزب والأمين العام بالولاية المعنية، هادفاً من خلاله دحض افتراءات الجماعة المنشقة مؤخراً، والتي قالت إن معظم قيادات الحزب بالولايات تقف إلى جانبها، الشيء الذي دفع الاتحادي برئاسة بلال إلى تفنيد هذا الاتجاه، بيد أن بلال قدم دعوة رسمية كما سماها هو لوحدة الاتحاديين لم يستثن منها أحد، وقال إنها لكل الاتحاديين.

ولم يبعد الأمين العام المكلف للاتحادي المسجل في دعوته أي طرف من أطراف الأزمة عن هذه الدعوة والتي لم تجد طريقها ربما للأطراف التي تعنيها, بيد أن البعض ظل يطرق على أبواب الوحدة التي تحملهم إليها أشواق وآمال عراض، ظلت تطل كلما زادت المشاكل والنوازل على الحزب الكبير.

وحدة برامج

ويقول الأستاذ سفيان أحمد، القيادي بشباب الاتحادي ومسؤول الإعلام إن حزبه بدأ يسعى بجدية للوحدة الاتحادية كلها بكل فصائلها، وقد شكل الحزب لجنة وأعطاها كامل الصلاحيات برئاسة السماني الوسيلة والشريف عمر الهندي للاتصال بكل الاتحاديين مثل مجموعة صديق الهندي وشيخ عبد الله أزرق طيبة، وجلاء الأزهري بمن فيهم الاتحاديون الذين يقفون على السياج الخارجي للحزب الاتحادي.

وقال سفيان، إن المرحلة القادمة مرحلة إما أن يكون فيها الاتحاديون أو لا يكونون، مشيراً إلى أن الحزب الاتحادي يعتبر صمام الأمان لكل الشعب السوداني، ولكن عبر وحدة الاتحاديين الداخلية.

وعرج سفيان في حديثه لـ(الصيحة) إلى القول بأن الفهم من الوحدة أنهم يريدونها وحدة برامج وليست وحدة عواطف وأشواق، وقبل كل ذلك، فإنهم يرون ضرورة معالجة كل القضايا والإشكاليات التي قادت للانشقاقات السابقة حتى لا تحدث مجدداً.

وشدد على أن الاتحاديين يضعون آمالاً كبيرة أن يكون الحزب حزب برنامج يتفق حوله وليس حزباً أبوياً، مؤكداً هذا المسعى بأنهم يمدون أيديهم بيضاء لكل منشق وخارج عن الوحدة للرجوع لصف الاتحاديين.

واقع الاتحاديين

وقال إن المعوق الأساسي الذي كان يقف أمام الوحدة هو أن هناك من كان مشاركاً في السلطة، وهناك من كان يعارض من الاتحاديين، ولكن الآن وفقاً لمسؤول الإعلام بالاتحادي، فإن الجميع صاروا سواسية وكلهم خارج السلطة، حيث انتفت المشكلة، مشيراً إلى أن الواقع الذي يعيشه الاتحاديون يحتم عليهم ضرورة الوحدة.

وأكد سفيان أن اللجنة التي كونت لهذا الغرض تحديداً، قد بدأت اتصالاتها بكل الأطراف المنوط إيصال الدعوة لها بالرغم من أن الحزب يقبل هذه الأيام على عقد مؤتمره العام. ولكن سفيان قال: إذا لمسنا رغبة أكيدة من الأطراف التي أوصلنا لهم الدعوة وميولاً تجاه الوحدة، فإن أمر المؤتمر العام يمكن أن يؤجل لما بعد النظر في برنامج الوحدة الاتحادية.

مشيراً إلى أنه يمكن أن يعقد بعد مباحثات أمر الوحدة والتي يتمنى أن تثمر قريباً. مؤكداً إذا حدثت الاستجابة من الاتحاديين لبرنامج الوحدة، فإن الحزب يمكن أن يقيم مؤتمراً عاماً استثنائياً، مجدداً تأكيده بأن الدعوة للوحدة الاتحادية لم تستثن أحداً بما في ذلك الاتحادي الأصل، وقال: ستصلهم إن شاء الله دعوتنا للوحدة الاتحادية عاجلاً.

معرباً عن أمله أن تتوج هذه الدعوة وأن يعود الاتحاديون موحدين كما كانوا لمواجهة خطر المرحلة الراهنة، والتقدم بثبات أمام المستقبل الذي يجب أن يكون الاتحادي أحد أعمدته في السودان.

طائفية الاتحادي

ورغم أن صفة الطائفية قد التصقت في المشهد السياسي بالحزب الاتحادي واعتباره أحد مكونات الطائفية في السودان، إلا أن القيادي بالاتحادي الأصل إيهاب شيلا، قد رفض في حديث سابق له هذا التصنيف, وقال إن الطريقة الختمية سيطرت على جزء من جماهير الاتحادي، ولكنها ليست معياراً لدمغ التاريخ السياسي الكبير للحزب بأنه (طائفي)، وأضاف أن حزبه يمضي على نهج التجديد وظل يقدم خلال الفترة الماضية قيادات ممتازة للمشهد السياسي, وهو ما برز بصورة واضحة خلال عملية الشراكة بينه وبين المؤتمر الوطني إبان عهد الشراكة السياسية خلال السنوات الماضية.

وبحسب شيلا، فإن مقومات نجاح الحزب في تقديم ممارسة سياسية تقود إلى وحدة كل الأطراف الاتحادية خلال الفترة المقبلة مرهون بالقضاء على من وصفهم بـالطابور الخامس أو (الدواعش)، بينما تأتي الدعوة الراهنة لتشمل كل الطوائف بمن فيهم دواعش الأصل الذين أعلنوا عن رفضهم للسياسات في وقت سابق.

الرهان الخاطئ

وقال عضو الاتحادي الأصل الأستاذ محمد سيد أحمد الجكومي لـ(الصيحة)، إن الوحدة كمبدأ عام لا أحد يجرؤ على رفضها، خاصة وأن الحزب الاتحادي قد بني على وحدة ستة أحزاب ديمقراطية، مشيراً إلى أنهم ظلوا يراهنون على أن الذي يراهن على خلافات الاتحاديين هو على خطأ، لأن الأصل أن يكون الحزب موحداً وفقاً لتاريخه الطويل من عمر الديمقراطية والتي سعى لها في كل مسيرته. مشيراً إلى أنه خلال الثلاثين سنة الماضية شهدت البلاد هواناً سياسياً عاماً تضعضع فيه الحزب الاتحادي، وصارت الوحدة وقتها مستحيلة لظروف يعلمها الكل، ولكن الآن فإننا نرحب بالوحدة مع كل الاتحاديين.

الأولوية للشباب

واستثنى الجكومي الذين شاركوا في النظام السابق البائد وسقطوا معه من تقدم الصفوف في عملية الوحدة، وقال نطالبهم بالتروي قليلاً والتمهل حتى يتم ترتيب الأوضاع داخل الأحزاب الاتحادية، ومن ثم تكون الوحدة التي تجمعنا جميعاً، مشيراً إلى أن الاتحادي حزب جماهير، ولا يمكنه أن يرفض مثل هذه الدعوة.

وأضاف الجكومي في حديثه بأن الأولوية الآن لخلق المواعين التي تخلق الاستقرار السياسي للبلد عامة والحزب على وجه الخصوص .

وطالب كل الذين كانوا مشاركين في النظام البائد بمن فيهم قيادات الأصل بأن يكونوا في الصفوف الخلفية ليتصدر المشهد الذين قاتلوا الإنقاذ ودافعوا عن شرف الحزب، وعدم ارتهانه للعسكر دفعوا من خلالها الغالي والنفيس سجناً وتنكيلاً، وقال إن العصر الآن عصر الشباب، وهم الذين قادوا الثورة، وقد ملأوا ساحات الاعتقال، فهم من سيتصدر المشهد الاتحادي، مشيراً إلى أن الذين شاركوا من قبل وأكلوا في كل الموائد لن يأكلوا بعد الآن، وعليهم أن يفسحوا المجال لغيرهم.