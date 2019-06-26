(التشريعي) .. هل سيكون (حجر عثرة) بين (العسكري) و(قحت)؟…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما أن تتبلور حلقات الانفراج بين العسكري والحرية والتغيير ويصبح (قاب قوسين أو أدنى) من الوفاق، حتى تظهر حلقة مفقودة تحول بينها والاكتمال، وبتراجع المجلس العسكري عن قبول نسبة التمثيل التشريعي التي سبق وقبل بها، يبرز تساؤل عن هل ستشكل نسبة المناصفة التي طالب بها العسكري بالحكومة الانتقالية (حجر عثرة ) جديداً أمام اكتمال الاتفاق بينهما؟

مؤخراً لوّح نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بالانسحاب من الاتفاق، وأشار إلى رفض الجزئية المتعلقة بمجلس الوزراء وذهاب نسبة (67%) لتمثيل المجلس التشريعي للتغيير، وطالب باقتسام مقاعد التشريعي 50% للحرية والتغيير ومثلها لباقي الأحزاب، وذكر أن ليس لديهم مشكلة في المشارك، وإنما مشكلتهم حول المجلس التشريعي وأنه لابد من حسمه قبل السيادي.

وألمح في تصريح سابق إلى أن “العسكري” يتجه إلى تشكيل حكومة تسيير مهام لأقل من سنة من كفاءات وطنية حتى تسليم السلطة إلى حكومة مُنتخبة. ومع ذلك يبرز التساؤل هل سيتفق الطرفان على وثيقة وسطى أم ستتحول نسبة التمثيل إلى عقبة كؤود أمام اكتمال بنود الاتفاق.

تعنت المواقف

وأوصد تجمع المهنيين الباب أمام أي تراجع عن نسبة 67% في المجلس التشريعي وأعلن التجمع بصفة قاطعة عدم تراجعه عن المبادرة الأثيوبية، وأشاروا إلى أن نسبة الـ(33 %) في التشريعي تشمل القوى السياسية والمدنية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة.

في الأثناء، عبّر مراقبون عن قلقهم من تصريحات العسكري وتلميحه بتراجعه عن الاتفاق، والتزامه الصمت حيال المقترح الأثيوبي، رغم رد التغيير بالقبول، وكانت مصادر قد أبلغت عن اتجاه العسكري للتراجع عن اتفاقه مع قوى الحرية والتغيير بذريعة حدوث متغيرات جديدة بالساحة السياسية، وظهور لاعبين جدد، بالإضافة لانفراد المبعوث الأثيوبي بالمبادرة والمقترحات التي يقدمها في ظل إبعاد ممثل الاتحاد الأفريقي.

ولعل حديث حميدتي بدا واضحاً في قوله “لا نرفض التفاوض، ولكن ليس من المنطق أن تأخذ جهة 67% لتتحكم في مزاج الناس”، في إشارة إلى قوى الحرية والتغيير، وأضاف “والله دي زول بيقبله ما في”، وقال حميدتي إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة في السودان، مجدداً دعوته إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

القوة والضعف

وذهب المحلل السياسي بروفيسور حسن الساعوري في قراءة لـ(الصيحة) مفسرا تمسك العسكري برفض نسبة (67%) للحرية والتغيير بالتشريعي، نسبة الى أن قوى الحرية والتغيير الحالية لم تعد بذات القوة التي كانت قبل الاعتصام. وقال إنها فقدت الأرضية الآن، وأصبحت ذات مواقف ضعيفة في التفاوض وأنها جردت من أسلحتها العصيان، التظاهرات الليلية التي دعت لها بالإضافة إلى الانشقاقات التي بدأت تطفو على السطح، وقال إن هذا يشي بأن موقفها بات ضعيفاً، وفقدت الثقل بالداخل، فوجدت ضالتها في المبادرات الخارجية، فيما ازداد المجلس العسكري قوة وأصبح يملك أرضية جماهيرية وتأييداً كبيراً وتفويضاً، خاصة من الإدارات الأهلية.

وأردف: وهذا ما أتوقعه أن يتراجع عن قبول الوثيقة، بل وقد يكون شرع فعلياً في تكوين حكومة الكفاءات بالاتفاق مع بعض منتسبي الحرية والتغيير.

تحفظ العسكري

وكان الوسيط الأثيوبي قدم مقترحاً جديداً لتجاوز نقاط الخلاف بين العسكري والتغيير شمل تشكيل السيادي وهو(7 + 7 + 1): سبعة أعضاء لكل طرف زائد الاتفاق بين الطرفين على شخصية قومية تقريباً، على أن تكون الرئاسة الدورية المقترح الذي وافق عليه الطرفان من قبل (5 + 5 )، واتفقا على التوقيع عليه، ولكن عملية فض الاعتصام حالت دون ذلك.

بالمقابل أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” موافقتها بصورة نهائية على كل بنود مسودة الوساطة الإفريقية للوصول لاتفاق مع “المجلس العسكري الذي أظهر تحفظا في الرد على إقرار الوثيقة الأثيوبية، وقال حميدتي إن رئيس الوزراء الأثيوبي حينما أتى السودان لم يفصح عن رغبته في تقديم أوراق أو مقترحات، وإنما أشار إلى أنه جاء لتقريب وجهات النظر.

ضغط دولي

ويرى المحلل السياسي، د. الحاج محمد خير في حديثه لـ(الصيحة)، بأن الكرة الآن باتت في ملعب المجلس العسكري وستكون مغامرة غير محسوبة العواقب إذا قفز المجلس وتجاوز الوسيط برفضه لبعض نقاط الاتفاق (نسبة التمثيل التشريعي 67%) التي سبق ووافق عليها لقوى الحرية، وبالتالي لا ينبغي رفضها دون الرجوع للوسيط، وقال إن تصريح حميدتي بخصوص أن النسبة غير منطقية لا تستند إلى أي قرائن، لأن الاتفاق مبني على منهج الوساطة و(حميدتي) يمثل الصيغة الأمنية للمجلس، وليس السياسية التي تُعنى بالتفاوض ومخرجاته، وقال د. الحاج إن نسبة التمثيل بالتشريعي (67%) لقوى الحرية سبق ووافق المجلس عليها وفي حال تراجع عنها، ينبغي أن يأتي رده عبر الوساطة الأثيوبية.

فيما حذر من عواقب وخيمة حال تراجع المجلس وانسحب عن الاتفاق، وقال إن المجتمع الدولي يترقب الآن الوساطة الأثيوبية لحل المعضلة السياسية بالسودان، وأردف: في حال فشلت الوساطة لربما انتظر السودان مصيراً مظلماً وتدخلاً من الخارج يؤدي إلى الانهيار، مطالباً الطرفين بالمرونة، وأن المسئولية الوطنية تقتضي التنازل من قبل الطرفين.

في ذات الاتجاه، كانت قوى الحرية والتغيير، قد أعلنت عن موافقتهم على مسودة الوساطة الإفريقية بأن يكون تشكيل المجلس السيادي مناصفة بين المدنيين والعسكر بـ(7+7) وشخص آخر يُختار بالتوافق، كما أعلنت عن موافقتها على رئاسة العسكر للمجلس السيادي في الفترة الأولى.