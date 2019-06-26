معلومات مثيرة حول معتقلي النظام السابق…تفاصيل زيارة خاصة لسجن كوبر (1) (الصيحة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زار وفد المفوضية القومية لحقوق الإنسان الخميس قبل الماضي سجن كوبر حوالي الساعة الواحدة ظهراً وتشكل من رئيس المفوضية حرية إسماعيل عبد المحسن ونائبها أبونا يعقوب حمودة، وسبعة مفوضين في مقدمتهم البروف أبو القاسم قور، والأستاذ النور محمد إبراهيم، والمحامي جمال النجومي، والدكتور بشير محمد بشير، واللواء شرطة سجون معاش عماد مضوي، ومدير إدارة الشكاوى والرصد بالمفوضية وكاتبة هذه السطور.

تم استقبالنا بحفاوة السودانيين من قبل إدارة السجن، وعلى رأسهم المدير المكلف العميد معتصم، والعميد الحسين، والعقيد أحمد عثمان وعدد من الضباط والجنود، والرائد سيف من الاستخبارات العسكرية. تم التعارف ومناقشة آخر لائحة للسجون الصادرة 2013م، وهذه اللائحة صادرة بموجب قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 2010م.. وهي مستصحبة مفاهيم متطورة في معاملة النزلاء والمعاملة الكريمة التي تليق بكرامة الإنسان وفق الشريعة الإسلامية السمحة، والمواثيق الدولية التي كفلت حقوق النزلاء كافة.

وبصراحة لمس الوفد من خلال المتابعة والالتقاء مع النزلاء السياسيين حرص واهتمام إدارة السجن على إنفاذ ما ورد في هذه اللائحة والعناية بأوضاع المعتقلين وإبلاغ أسرهم والجهة التي أمرت بالاعتقال بما يرد إليها من طلبات واحتياجات بصورة ناجزة.

تحركنا نحو منطقة عنابر المعتقلين السياسيين بالقسم الشرقي، وكانت قبل ثورة 11 أبريل تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، كما قال لي أحد الضباط لم تكن ونحن مسئولون عن السجن لدينا أي تفاصيل لمعلومات عن هذه المنطقة، وقد لا نراهم البتة.

الطريق إلى منطقة الاعتقال السياسي لا يبعد كثيراً من مكاتب الإدارة، فأنت تمر بعدة مبانٍ تفصل بينها مداخل. ولكن لاحظت أن بعض الممرات أو الطرقات منحدرة بصورة تجعلك تتمايل أو قد تضطر إلى الاستناد إلى الحائط. وهي ملاحظة لاحظتها من قبل أكثر من عام، وأنا في زيارة إلى مباني الاعتقال السياسي.

كنا نتشوق لزيارة العنابر.. وربما لأن زيارة الرئيس السابق قد سيطرت على تفكيرنا ورؤيتنا الذهنية، بصراحة كنا مندهشين ونحن نقابل بعضاً من رموز النظام ليس لأننا لم نكن نتوقعهم بل ربما لثبات الكثيرين منهم وتكيفهم مع أوضاعهم الجديدة التي انتقلت من مواقع السلطة والحرية إلى مواقع الحبس.

قمنا بزيارة للعنبر (1) وهو ليس زنزانة.. فالزنزانة لها مواصفاتها ومعاييرها العنبر فسيح به 4 أسرة للنوم عندما تجلس يقفز بك الياي بقوة إلى أعلى، والعنبر جيد التهوية وقدمنا أنفسنا للنزلاء الأربعة الذين بدورهم عرفوا أنفسهم وهم: (د. كمال عبد القادر ومحمد أحمد حاج ماجد مدير منظمة الشهيد، وعبد الرحمن محمد موسى مدير الدفاع الشعبي، وعادل يوسف السماني أحد منسوبي الدفاع الشعبي)، وكانت المقدمة التي عندما نعرف بها أنفسنا لدى كل المعتقلين هي: نحن بموجب قانون المفوضية نراقب حقوق الإنسان خارج السجون وداخل السجون ومعايرتها بالمعايير الدولية لمعاملة النزلاء وتنظيم وتطبيق السجون وإدارتها لتلك المعايير استناداً إلى المعايير الدولية التي عرفت بمعايير مانديلا.

بعد إتمام التعارف وقفنا من خلال جولتنا على تاريخ اعتقال كل معتقل وملابسات الاحتجاز وأسبابها ومدى توفر الحقوق الأساسية للمعتقلين حسب لائحة السجون وتشمل الأوضاع الصحية ومدى توفر الرعاية الصحية للنزلاء والمعتقلين وبقية الحقوق الأساسية كالغذاء – الملبس ــ الزيارات أداء الشعارات الدينية – توفير الصحف والكتب وغيرها مما يحفظ حقوق النزيل وكرامته.

تحدث أولاً المعتقل الدكتور كمال عبد القادر: هو طبيب شغل عدة مناصب دستورية، وكان آخر موقع هو مدير مدينة البشير الطبية، ولكن معرفتي به تظل أكثر اتساعاً بحكم نشاطه في العمل الصحفي، فهو كاتب ساخر يجيد الكتابات المختصرة بأسلوب ساخر أشهر من عرف به الصحفي والكاتب الساخر المصري أحمد رجب وهو أحد الفنون الصحفية التي يجيدها قلة من الصحافيين .

تحدث أولهم مدير منظمة الشهيد السابق وشكا عن أحداث اعتقاله وأنها كانت غير إنسانية.

وممثل الدفاع الشعبي عبد الرحمن موسى قال إنه تمت إجراءات التسليم والتسلم قبل 10 أيام وبعدها تم اعتقالي يوم 13/5 دون إبداء أسباب الاعتقال، وقال من حقي أن أعرف هل هناك شخص يمكنه أن يقوم بأمر مضاد، وهو لا يملك وظيفة؟ قال أنا الآن بدون وظيفة. وذكر أننا لم نواجه إلا بأسئلة على شاكلة اسمك وسنك وعنوانك.

أحد منسوبي الدفاع الشعبي وهو النزيل الرابع عادل قال إنه غادر الدفاع الشعبي قبل 3 سنوات وإنه تم اعتقاله من قبل ثلاثة ضباط من الجهاز وهو في الشارع في رمضان، واختصر حديثه بأن معاملة الضباط حسنة التصرف، وفي السجن لم نلق إلا الابتسامات والكلمة الطيبة، وهذه أول مرة أدخل سجون.

د. كمال عبد القادر قال إن الإنسان غير مُقيّم في السودان بغض النظر عن من هو هل هو قاتل أم سارق، فالواضح أن حجم المسألة هو الذي يحدد ذلك، وأن الطريقة التي تتعامل بها الأجهزة أو جهاز الأمن هو أكبر انتهاك لحقوق الإنسان. وسألته ما هي تهمتك التي تتوقع أن توجه إليك قال ساخراً ربما لأنني مدير المدينة الطبية، وهي تحمل اسم البشير: ربما هذا السبب اسم البشير أو ربما لأنني كتبت تغريدة هاجمت فيها الفريق أول عوض أبنعوف؟

الخلاصة اتفق ساكنو العنبر رقم (1) على حسن معاملة إدارة سجن كوبر لهم بمنتهى الإنسانية. ومطالبة قوية منهم بتوجيه اتهامات لهم ومطالبة بزيارة الفريق أول طيار صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري الانتقالي والمسئول عن الفئوية والاجتماعية بضرورة زيارته لهم..

نحن ما زلنا بسجن كوبر بالقسم الشرقي انتهينا من مقابلة نزلاء عنبر رقم (1) واتجهنا إلى العنبر رقم (2) تحركنا عبر ممرات متدحرجة والوفد الحقوقي يكاد يلاحق ثلة من الضباط والجنود الذين يرافقونه والذين يسرعون الخطى في الحركة والتنقل بين الممرات التي تجبرك على التأني في الحركة خوفاً من الانزلاق.

دلفنا إلى عنبر (2) وأول وجه لمحته كان البروف مامون حميدة وزير الصحة السابق الذي وقف مرحباً بالوفد، وكذلك بقية نزلاء عنبر (2) الوالي الأسبق لعدة ولايات آدم الفكي.

عبد الباسط حمزة أحد رجالات المال والأعمال في مجال الاتصالات ارتبط اسمه بشركة إم تي إن ومول عفراء وفندق قصر الصداقة وشركات عالمية للاتصالات. ثم الدكتور عبد الله حسن أحمد البشير وهو لواء طبيب ارتبط اسمه أيضاً بدنيا المال والأعمال وعميد كلية المدائن الطبية وشقيق الرئيس السابق. ثم الحاج عطا المنان وهو قد شغل عدة مناصب دستورية هامة بالخرطوم ودارفور وإدارة طريق شريان الشمال واستقر على مجلس إدارة بنك النيل، وكان هو المتحدث باسم العنبر (2). ثم الدكتور نافع علي نافع وهو رمز سياسي كبير وقيادي بالمؤتمر الوطني ومن أهل الحل والعقد به، ثلاثون عاماً في سدة الحزب.

بدأ التعريف وتحديد تاريخ الاعتقال والصفة الوظيفية في المجتمع. واكتفى دكتور نافع بتعريف نفسه أعمال حرة وأبدى سعادته بالزيارة باعتبارها أول زيارة من جهة رسمية إليهم وأضافك تم اعتقالي يوم 20/4/2019 ولم نعرف التهم الموجهة إلينا حتى الآن.

تحدث الحاج عطا المنان باسم المعتقلين، وأشار إلى أن اعتقاله تم بطريقة صعبة، حيث تم كسر باب الحوش وتم كسر الباب الداخلي وكان الطرق شديداً جداً، وقد أسرعت لهم وأنا بالطابق الثاني .. سألتهم عن الأمر قالوا لي إنني معتقل. وأضاف أنه 12 عاماً لم يتقلد أي منصب في الدولة وكان بعيداً عن المواقع الرسمية وطالب بمعرفة تُهمهم، وإذا كانت سياسية فهناك قيادات سياسية وهم سياسيون أكثر منا وإذا كانت هناك جرائم جنائية فالنائب العام موجود؟.

وشكا من أن زيارة الأسر لم تتم إلا بعد 50 يوماً في العيد ولا يمكنهم عمل إجراء إلا عبر إدارة السجون .. وأكد أنه إلى هذه اللحظة لم نقابل محامياً وقال إنهم طالبوا بإجراء تحقيق معهم وذكر أنه قد تم إطلاق معظم السياسيين متسائلاً لماذا نظل شهرين ولا ينظر في أمرنا؟ وأشاد بإدارة السجون مذكراً بأن أي شيء متاح في إطار اللائحة قد أوفي لنا..

وختم حديثه أنه عبر مفوضية حقوق الإنسان يطالب بإطلاق سراحه. تحدث بعد الحاج عطا المنان الوالي السابق آدم الفكي .. ذكر أن طريقة اعتقاله كانت غير موفقة عبر عربة ومعها دوشكا بها حراسات، شكا أنه ممنوع من استخدام التلفونات وطالب بفتح بلاغ إذا كانت هناك جريمة، وطالب بإطلاق سراحهم .. فهم لديهم أعمال؟ .

نتابع