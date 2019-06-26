دول “الترويكا” تعلن دعمها للوساطة الأفريقية بشأن السودان

التاريخ: 26-يونيو-2019
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أعلنت دول “الترويكا” يوم الأربعاء، دعمها للوساطة التي يتبناها الاتحاد الأفريقي، ودولة إثيوبيا بين الأطراف السودانية، للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية، وأكدت ثقتها في مقدرة الأطراف على الوصول إلى حل قريباً.
والتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الأربعاء، مبعوثيْ كل من بريطانيا والنرويج للسودان وجنوب السودان، البريطاني، روبرت فيرويزر، والنرويجي، البرلنج شونز بيرج.
وتطرق اللقاء للوضع السياسي الراهن بالبلاد، وسير المفاوضات بين المجلس العسكري والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الانتقالية.
والتقى المبعوثان في ذات السياق نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وأوضح المبعوث النرويجي، السفير البرلنج، في تصريح صحفي، بحسب ما نقلته شبكة الشروق – أن لقاءهما برئيس المجلس ونائبه كان لقاءً صريحاً ومثمراً، موضحاً أن اللحظة الحالية التي يمر بها السودان تمثل لحظة مهمة يمكن أن تفتح الطريق أمامه لبداية جديدة، مضيفاً أنهم في دول “الترويكا” يدعمون الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا بين الأطراف السودانية، مؤكداً ثقتهم في مقدرة الأطراف على الوصول إلى حل قريباً.
وأشار المبعوث النرويجي إلى دعمهم لموقف الاتحاد الأفريقي الخاص بتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، معرباً عن أمله في أن يتم الاتفاق في القريب العاجل من أجل مصلحة السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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