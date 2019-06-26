الأمين العام لرئاسة الجمهورية يصل انجمينا

التاريخ: 26-يونيو-2019
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وصل إلى العاصمة التشادية إنجمينا صباح اليوم الأربعاء الفريق الركن محمد علي إبراهيم، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، على رأس وفد يضم عدداً من الاقتصاديين للمشاركة في المنتدى الدولي للاستثمار في تشاد (النسخة الأولى تشاد – العالم العربي) في الفترة من 26 / يونيو إلى 28/ يونيو 2019م بحسب ما أوردته سونا.
ويهدف الملتقى لتعزيز التعاون مع الدول العربية بهدف إقامة شراكة واسعة بين فاعلي كل من القطاع الخاص والعام للاستثمار في قطاعات التحويل الاقتصادي لتشاد وتعزيز شراكة الاستثمار والتنمية في العالم العربي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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