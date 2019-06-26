الصحة تضع دليل الترصد والاستجابة للأمراض المنقولة بالأغذية

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن وضع دليل الترصد والاستجابة للأمراض المنقولة بالأغذية ضمن نظام التقصي لضمان سلامة الغذاء بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض والاستجابة السريعة لمجابهة الأحداث، فضلاً عن تقييم التدخلات والتوزيع الجغرافي للأمراض.

وأكد مدير إدارة الطوارئ الصحية والأوبئة بالوزارة د. بابكر المقبول في ورشة مناقشة دليل الترصد والاستجابة للأمراض المنقولة بواسطة الأغذية بالقاعة الكبرى بالوزارة، يوم الأربعاء، أن الترصد والاستجابة للأمراض المنقولة بالأغذية أحد المطلوبات لقيام نظام صحي مؤسس، ويعتبر ضمن متطلبات اللوائح الصحية الدولية بما يمكن من القدرة على التعامل مع الغذاء.

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وأشار بحسب الشروق – إلى أهمية وجود مجال لتقييم البلد ومدى مشاركتها في الأمن الصحي العالمي ودعمه، خاصة وأن الغذاء يمكن أن يصبح مصدراً لكثير من الأمراض بما يمثل خطراً على صحة الإنسان وعلى الأمن الصحي.

وقال المقبول إن وجود الدليل يساعد الوزارة على الاكتشاف المبكر للخطر وتقييمه ومن ثم التدخل في الوقت المناسب وبالقرارات المناسبة، لافتاً إلى وضعه بواسطة مجموعة من الخبراء من الوزارة والوزارات ذات الصلة وعدد من الجامعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)