“المهدي “: “الانتقالي العسكري” سيستمر في حكم البلاد

قال زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، يوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك أي تصعيد قبل إعلان المجلس العسكري الانتقالي موقفه النهائي، وأشار إلى أن المجلس العسكري سيستمر في حكم البلاد حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

وذكر المهدي أن هناك أطرافاً تريد أن تكون جزءاً من الحل في السودان، محذراً من أن التصعيد والتصعيد المضاد ليس في مصلحة السودان، وأن الاستقرار مهم للغاية.

وقال المهدي خلال مؤتمر صحفي بدار الحزب،بحسب الشروق – “إن استقرار السودان مهم للعالم وحذر من حدوث أي اضطرابات، مؤكداً رفضه لتشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين، منوهاً إلى أن قوى الحرية والتغيير تجمع مهم”.

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وأوضح المهدي أنه في حال حدوث اضطراب، فإن البلاد ستكون قبلة للتدخلات الإقليمية والدولية”، معتبراً أن “التصعيد والتصعيد المضاد ليس من مصلحة الوطن”.

واعتبر أن “المجلس الانتقالي العسكري”، لم يكن مستعداً بخطط”، مشيراً في الوقت ذاته إلى تقصير من جانب قوى الحرية والتغيير باعتبارها من أحزاب مختلفة”.

وتابع، “تكوين الحرية والتغيير فيه رؤى يمين ويسار ووسط، وهذه الرؤى تبطئ السير، ولكننا نحاول أن نمضي إلى الأمام”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)