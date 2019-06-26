خبير اقتصادي يطالب بعودة الإنترنت لتأثيره على الاقتصاد

طالب الخبير الاقتصادي، محمد الناير، يوم الأربعاء، بعودة خدمة الإنترنت، واعتبر قطع الخدمة إجراءً غير سليم، يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي بالبلاد، ونبه إلى أن خدمة النت حق من حقوق الإنسان.

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وقال الناير بحسب وكالة السودان للأنباء، إن العالم يتحدث عن الاقتصاد القائم على المعرفة متسائلاً عن كيفية تلقي المعرفة في ظل انقطاع خدمة الإنترنت، مؤكداً أن خدمة الإنترنت حق من حقوق الإنسان.

وأوضح الناير أن الإنترنت يدخل في العديد من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها، مشيراً في هذا الصدد أنه يدخل في التعليم عن بعد والذي يعد من الأنشطة الاستراتيجية والحيوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)