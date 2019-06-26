أبوالغيط يكلف “الذوادي” بتنفيذ مبادرته حول السودان

كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الأربعاء، السفير خليل الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، بالسفر للسودان خلال الأيام القليلة القادمة لمتابعة تنفيذ مبادرة الأمين العام لحل الأزمة في السودان.

وقالت مصادر رفيعة بحسب الشروق نقلاً عن “اليوم السابع” إن الجامعة العربية بقيادة الأمين العام أحمد أبوالغيط لم تدخر جهداً في التوسط لحل الأزمات التي تعصف بعدد من الدول العربية، خاصة فيما يمر به السودان من أوضاع دقيقة وظروف صعبة.

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وسبق أن أكد أبوالغيط خلال زيارته للخرطوم منتصف الشهر الجاري، محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان، الذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده.

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أكد في وقت سابق، أن رؤية الجامعة العربية للخروج من الأزمة الحالية في السودان تتمثل في ضرورة التمسك بالحوار بين الأطراف السودانية، مشيراً إلى أن انقطاع الحوار لا يساعد في بناء جسور التواصل المطلوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)