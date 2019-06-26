خبير اقتصادي يحذر من مخاطر طباعة الفئات الكبيرة من العملة

حذر الخبير الاقتصادي، محمد الناير، من مخاطر طباعة الفئات الكبيرة من العملة لما تنطوي عليه من خسائر في حال حدوث عمليات تزييف وتزوير، وأشار إلى أن طرح الفئات الكبيرة يهدف إلى تقليل الطباعة من جهة ومعالجة قضية السيولة النقدية من جهة أخرى.

وقال الناير بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الدولة اتخذت طباعة الفئات الكبيرة من الأوراق النقدية بدلاً من اللجوء إلى حذف الأصفار، لأن التجربة السابقة لحذف الأصفار طبقت مستندياً لكنها لم تطبق لفظياً، ونبه في ذات الوقت إلى أنه لا بديل لمعالجة السيولة النقدية إلا بالتحول إلى منظومة الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن طباعة الفئات الكبيرة للعملة يتطلب وضع علامات تأمينية عالية جداً، لتجنب عمليات التزوير.

وأكد الناير أن عودة دورة الكاش أوالسيولة النقدية لوضعها الطبيعي، كما كانت عليه في السابق، تأتي من إعادة بناء الثقة بين المصارف والعملاء، مشيراً إلى أنه لا بديل لمعالجة السيولة النقدية إلا بالتحول إلى منظومة الدفع الإلكتروني.