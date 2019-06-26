على لسانهم.. كيف كان الإخوان طُعماً للملالي في تخريب الوطن العربي (تقرير)

استبداد دائم
ويعد الاستبداد داخل البنية التنظيمية لجماعة الإخوان ونظام ولاية الفقيه، شئ معروف وطريق يسير عليه هؤلاء، فكما يتحكم المرشد في اتباعه عبر مبدأ الولاء والطاعة، يدمج المرشد الإيراني سلطته الروحية ضمن المجال السياسي.
اعتراف دون خجل
كان مرشد الإخوان الأسبق عمر التلمساني، يعترف دون خجل بالعلاقة بين الإخوان وملالي طهران، مشيرا إلى أنها بدأت في العقد الأربعين عندما التقى محمد تقي القمي بحسن البنا لمرات متعددة، ودارت مناقشات واسعة بينهما حول فكرة التقريب بين المذاهب".
حسن البنا الأساس
كانت هذه العلاقة أيضا ليست ببعيدة عن مؤسس الإخوان، حسن البنا، الذي أبدى تفاهما محمد تقي القمي، وهو ما فتح الطريق أمام لقاءات أخرى مع مرشد الإخوان آنذاك.
اتفاقات وترتيبات
كما التقى حسن بأبي القاسم الكاشاني قائد الحركة الإسلامية في إيران خلال موسم الحج، واتفقا على عقد مؤتمر دولي للوحدة الإسلامية، إلا أن مقتل حسن البنا حال دون ذلك، من هذه الخطوة التي أريد بها تقوية العلاقات بين إيران والإخوان.
تخريب دائم
وكما لا يخفى على أحد فإن تلك العلاقة الآثمة لا تزال تسير إلى يومنا هذا، تتجلى رؤيتها في اليمن، بين الإخوان والحوثيين ذراع طهران الإرهابي، محاولين ذرع مخططاتهم الإرهابية.
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