عبدالله بن زايد يلتقي وزير العدل الروسي

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير العدل الروسي آلكسندر كونوفالوف.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية - استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة منها القضائية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

من جانبه رحب وزير العدل الروسي آلكسندر كونوفالوف بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وما تشهده أوجه التعاون المشترك من تطور في العديد من المجالات.

ووقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير العدل الروسي على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.