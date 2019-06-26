سلفاكير يوجه بالتحقيق في بيع النفط الخام

أصدر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، يوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في صفقات بيع النفط الخام في البلاد. ويأتي قرار سلفاكير، بعد أسبوعين من إقالة وزير النفط، إزيكيل لول، من منصبه.
ووفقاً لقرار سلفاكير، ستقوم اللجنة بإجراء تحقيقات في الآليات التي استخدمت قبل بيع النفط الخام والمدفوعات والضرائب والشركات في الفترات السابقة، ووجه أيضاً بإشراك المراجع العام في عمليات التحقيق.
ويترأس اللجنة، وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، وعضوية ستة مسؤولين حكوميين آخرين. ومن المتوقع، أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال 14 يوماً.
قرار سلفاكير بالتحقيق في إجراءات بيع النفط الخام، لم يشير إلى اختلاسات مالية في أموال بيع النفط.
ووقعت حكومة جنوب السودان في وقت سابق اتفاقاً مع شركات صينية لبناء الطرق مُقابل النفط الخام، تدفع الحكومة 30 ألف برميل يومياً.
وينتج جنوب السودان حالياً 175 برميل يومياً، بعد إعادة حقول النفط في إقليم الوحدة الإنتاج هذا العام.
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