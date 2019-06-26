أمريكا تفقد 13 مليون برميل نفط الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاءـ إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا كبيرا الأسبوع الماضي بفعل تراجع حاد في الواردات، كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات النفط الخام بمقدار 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران، متجاوزة بكثير توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن معدل استهلاك المصافي زاد بمقدار 37 ألف برميل يوميا. وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية.

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وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 996 ألف برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لارتفاع قدره 288 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، نزلت بمقدار 2.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات لارتفاع قدره 522 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا إلى 2.89 مليون برميل يوميا.

