عاجل.. العراق تعلن النفير العام بسبب حريق قرب معمل كبريت المشراق

أعلن محافظ نينوى، اليوم الأربعاء، النفير العام بالمنطقة بعد أن اندلع حريق ضخم قرب معمل كبريت المشراق، مما تسبب في مصرع احد منتسبي مديرية الدفاع المدني في نينوى، اثناء الاستنفار لمكافحة الحريق.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “منتسبا في مديرية الدفاع المدني لقى مصرعه بانقلاب عجلته اثناء الاستنفار لمكافحة حريق قرب المشراق”. يشار الى أن مدرية الدفاع المدني أعلنت، اليوم، عن سيطرتها على حادث حريق اندلع قرب معامل المشراق في نينوى.

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