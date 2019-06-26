“حميدتي” يعلن عن رفض”المجلس” استقبال وفد قطري

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يوم الأربعاء، صحة الأنباء التي ترددت في الفترة السابقة والتي تشير إلى رفض المجلس العسكري استقبال وفد قطري في العاصمة الخرطوم.

وقال حميدتي، بحسب ما نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية، الأربعاء، إنهم في المجلس يعترفون بأنه لأول مرة قاطعوا الوفد القطري ولم يستقبلوهم، وتابع “نحن نعترف أننا أخطأنا، المفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد عداوة، وأضاف حميدتي” ثانياً لديهم وزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه”.

Advertisements

وذكر حميدتي بحسب الموقع أن “قناة الجزيرة موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، وأن وراءها دولتها طبعاً، وأضاف “لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع”.

وكانت وسائل إعلام وقنوات عربية تداولت، أبريل الماضي، نبأ قيام السلطات السودانية العسكرية برفض استقبال وفد من وزارة الخارجية القطرية بعد وصوله الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)